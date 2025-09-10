Τζένιφερ Άνιστον: Ο νέος της σύντροφος, Τζιμ Κέρτις εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της
Ο σύντροφος της ηθοποιού την παρακολουθούσε όσο φωτογραφιζόταν με τους συμπρωταγωνιστές της από το «The Morning Show»
Ο νέος σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζιμ Κέρτις, τη συνόδευσε στην πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του «The Morning Show», εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή του.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα μαύρο εφαρμοστό φόρεμα, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Ρις Γουίδερσπουν, Μπίλι Κρούνταπ και Μαρκ Ντουπλάς. Ο σύντροφός της, που εργάζεται ως life coach, έδωσε το «παρών» στον ίδιο χώρο και μάλιστα την παρακολουθούσε χαμογελαστός από το πλάι.
Η δημόσια εμφάνισή του στο πλευρό της Άνιστον έρχεται λίγο μετά την έμμεση επιβεβαίωση της σχέσης τους μέσω Instagram. Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός είχε μοιραστεί μια συλλογή 18 φωτογραφιών από το καλοκαίρι, γράφοντας στη λεζάντα «Ευχαριστώ καλοκαίρι ». Ανάμεσα στις εικόνες υπήρχε και μία με το ηλιοβασίλεμα, όπου φαινόταν το πίσω μέρος του κεφαλιού ενός άντρα, ο οποίος ήταν ο Κέρτις. Η Άνιστον δεν είχε κάνει tag το όνομά του στην ανάρτηση, ωστόσο αρκετοί θεώρησαν την εικόνα ως «σιωπηλή επιβεβαίωση» της σχέσης τους.
Τον Ιούλιο, οι δυο τους είχαν εντοπιστεί μαζί σε γιοτ στη Μαγιόρκα, με φίλους τους όπως ο Τζέισον Μπέιτμαν και η σύζυγός του, Αμάντα Άνκα. Σε φωτογραφία που είχε δημοσιευτεί τότε, το ζευγάρι φαινόταν να κρατιέται χέρι-χέρι.
Πηγή που μίλησε στο περιοδικό PEOPLE ανέφερε τότε ότι «περνούν καλά», προσθέτοντας ότι «βγαίνουν εδώ και μερικούς μήνες». Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε πως γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου, ενώ η ηθοποιός είχε ήδη διαβάσει το βιβλίο του και ήταν εξοικειωμένη με το έργο του ως συγγραφέας και life coach. «Είναι πολύ διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλον με τον οποίο είχε σχέση στο παρελθόν», σημείωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
