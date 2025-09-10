Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Ελένη Βουλγαράκη στο TikTok: Ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου
Ελένη Βουλγαράκη στο TikTok: Ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου
Η Ελένη Βουλγαράκη έστειλε μήνυμα με ένα βίντεο στο TikTok
Βίντεο στο TikTok με το οποίο τοποθετήθηκε για την «εμετική ηλιθιότητα», όπως γράφει χαρακτηριστικά, σε αναρτήσεις της στα social media, δημοσίευσε το βράδυ της Τρίτης η Ελένη Βουλγαράκη.
Χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αντίδρασή της, η ραδιοφωνική παραγωγός ενώ αρχικά δίνει την εντύπωση ότι «κλαίει», στη συνέχεια κάνει το σήμα της νίκης καθώς, όπως αναφέρει στο βίντεό της, «εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους».
Το μήνυμα της Ελένης Βουλγαράκη με άγνωστους αποδέκτες στο βίντεό της στο TikTok έχει ως εξής:
«Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;) αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους»
@voulgarakieleni
Το είπα. 😂😂😘♬ original sound - hails
