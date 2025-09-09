Δημήτρης Σταρόβας: Εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα, έγραψε για τη συμπλήρωση έξι χρόνων από τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή από ανακοπή το 2019 σε ηλικία 63 ετών
Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας από ανακοπή σε ηλικία 63 ετών και ο Δημήτρης Σταρόβας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, κάνοντας μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ηθοποιός και τραγουδιστής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, δηλώνοντας παράλληλα πως αν και έχουν συμπληρωθεί έξι χρόνια από τον θάνατο του ερμηνευτή, η απώλειά του φαντάζει σαν έναν ψέμα. «9/09/2019. Έξι χρόνια μετά και εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.
