Δημήτρης Σταρόβας: Εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα, έγραψε για τη συμπλήρωση έξι χρόνων από τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
Δημήτρης Σταρόβας Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή από ανακοπή το 2019 σε ηλικία 63 ετών

Γεωργία Κοτζιά
Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας από ανακοπή σε ηλικία 63 ετών και ο Δημήτρης Σταρόβας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, κάνοντας μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, δηλώνοντας παράλληλα πως αν και έχουν συμπληρωθεί έξι χρόνια από τον θάνατο του ερμηνευτή, η απώλειά του φαντάζει σαν έναν ψέμα. «9/09/2019. Έξι χρόνια μετά και εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η δημοσίευση του Δημήτρη Σταρόβα


Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Εύβοια: Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ - Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος

Οριστική διακοπή στον αγώνα της Σάκκαρη στο Μεξικό - Λογομάχησε με τους διαιτητές για τον καιρό

Ένστολοι: Το νέο μισθολόγιο φέρνει αυξήσεις κάθε δύο χρόνια - Τι αλλάζει σε Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική
