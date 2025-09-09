Γιώργος Χρανιώτης: Χρωστάω μια συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν ζει, μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ σε αυτό

Αργύρη Ζαννιά στο YouTube και στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν αποσπάσματα της συνέντευξης στο προφίλ του στο TikTok. Όταν ο Γιώργος Χρανιώτης ρωτήθηκε αν αισθάνεται ότι οφείλει μία συγγνώμη σε κάποιον, τότε αναφέρθηκε σε μια πρώην συνεργάτιδά του, η οποία πλέον δεν ζει.





Την ανάγκη του να ζητήσει συγγνώμη από μία γυναίκα που δεν βρίσκεται στη ζωή, ένιωσε ο Γιώργος Χρανιώτης , δηλώνοντας πως άθελά του, ίσως να συνέβαλε στην απώλειά της.Ο ηθοποιός μίλησε πρόσφατα στο κανάλι τουΧωρίς να αποκαλύψει το όνομά της ή τις συνθήκες του θανάτου της, ο Γιώργος Χρανιώτης εξομολογήθηκε: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή».Στη συνέχεια, ο ηθοποιός σχολίασε ότι εάν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στον κόσμο, θα ήθελε να μην βλέπει παιδιά να υποφέρουν: «Δεν υπάρχει κάτι που να με πληγώνει περισσότερο από την αίσθηση της απονιάς. Οπότε, αν ένα πράγμα θα ήθελα να αλλάξω είναι να μην πεινάει κανένα παιδί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και τελευταία δεν έχω το σθένος να βλέπω παιδιά να υποφέρουν».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Χρανιώτης εξήγησε τι είναι αγάπη για εκείνον, λέγοντας: «Είναι η προσφορά, η χρησιμότητα, όταν δίνω, χαρίζω, αγκαλιάζω, κλαίω, αλλά ταυτόχρονα θέλω να το κάνω κάτι αυτό το κλάμα. Νομίζω ότι αγάπη είναι μόνο το να δίνεις. Ένα σχέδιο, που θα σου δώσει την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να κάνεις τους άλλους λίγο καλύτερα. Αγάπη είναι προσφορά».