Οι Radiohead ανακοίνωσαν νέα περιοδεία μετά από επτά χρόνια
Θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα έχει διάρκεια 20 ημέρες
Την ευρωπαϊκή τους περιοδεία ανακοίνωσαν οι Radiohead, διάρκειας 20 ημερών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας τις πρώτες συναυλίες του βρετανικού ροκ συγκροτήματος μετά από επτά χρόνια.
Η ανακοίνωση του συγκροτήματος έγινε μέσω social media. «Πέρυσι, συναντηθήκαμε για πρόβες, έτσι για την πλάκα μας», δήλωσε ο ντράμερ Φίλιπ Σέλγουεϊ και πρόοσθεσε: «Μετά από μια παύση επτά ετών, νιώσαμε πραγματικά ωραία που παίξαμε ξανά τα τραγούδια και επανασυνδεθήκαμε με μια μουσική ταυτότητα που έχει σφηνωθεί βαθιά μέσα μας και στους πέντε».
Το συγκρότημα, που περιλαμβάνει επίσης τον τραγουδιστή και στιχουργό Τομ Γιορκ, τους κιθαρίστες Τζόνι Γκρίνγουντ και Εντ Ο'μπράιαν, και τον μπασίστα Κόλιν Γκρίνγουντ, θα δώσει τέσσερις συναυλίες σε κάθε μία από τις παρακάτω πόλεις, Μαδρίτη, Μπολόνια, Λονδίνο, Κοπεγχάγη και Βερολίνο.
Η επιστροφή των Radiohead έρχεται μετά την πρόσφατη επανένωση των Oasis, του μεγαλύτερου βρετανικού συγκροτήματος της δεκαετίας του 1990, η οποία πραγματοποιήθηκε αυτό το καλοκαίρι και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.
Radiohead Announce Comeback With First Tour Since 2018: See the Dateshttps://t.co/qh1pa9jjuQ— billboard (@billboard) September 4, 2025
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
