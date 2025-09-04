Οι Radiohead ανακοίνωσαν νέα περιοδεία μετά από επτά χρόνια
GALA
Radiohead Περιοδεία

Οι Radiohead ανακοίνωσαν νέα περιοδεία μετά από επτά χρόνια

Θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα έχει διάρκεια 20 ημέρες

Οι Radiohead ανακοίνωσαν νέα περιοδεία μετά από επτά χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
Την ευρωπαϊκή τους περιοδεία ανακοίνωσαν οι Radiohead, διάρκειας 20 ημερών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας τις πρώτες συναυλίες του βρετανικού ροκ συγκροτήματος μετά από επτά χρόνια.

Η ανακοίνωση του συγκροτήματος έγινε μέσω social media. «Πέρυσι, συναντηθήκαμε για πρόβες, έτσι για την πλάκα μας», δήλωσε ο ντράμερ Φίλιπ Σέλγουεϊ και πρόοσθεσε: «Μετά από μια παύση επτά ετών, νιώσαμε πραγματικά ωραία που παίξαμε ξανά τα τραγούδια και επανασυνδεθήκαμε με μια μουσική ταυτότητα που έχει σφηνωθεί βαθιά μέσα μας και στους πέντε».

Το συγκρότημα, που περιλαμβάνει επίσης τον τραγουδιστή και στιχουργό Τομ Γιορκ, τους κιθαρίστες Τζόνι Γκρίνγουντ και Εντ Ο'μπράιαν, και τον μπασίστα Κόλιν Γκρίνγουντ, θα δώσει τέσσερις συναυλίες σε κάθε μία από τις παρακάτω πόλεις, Μαδρίτη, Μπολόνια, Λονδίνο, Κοπεγχάγη και Βερολίνο.

Η επιστροφή των Radiohead έρχεται μετά την πρόσφατη επανένωση των Oasis, του μεγαλύτερου βρετανικού συγκροτήματος της δεκαετίας του 1990, η οποία πραγματοποιήθηκε αυτό το καλοκαίρι και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Ιωάννα Μαρίνου

