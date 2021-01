Brexit: Έλτον Τζον, Radiohead και Sex Pistols προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν οι περιοδείες στην Ευρώπη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πάνω από 100 Βρετανοί μουσικοί, από είδωλα της ποπ και της ροκ, όπως οκαι οτωνέως σταρ της κλασσικής μουσικής, όπως ο διευθυντής ορχήστρας Σάιμον Ρατλ, προειδοποιούν ότι οι περιοδείεςκινδυνεύουν λόγω τουεπιστολή που δημοσιεύθηκε στη σημερινό φύλλο της εφημερίδας The Times οι μουσικοί ανέφεραν ότι η κυβέρνηση δεν τήρησε την υπόσχεσή της«Η συμφωνία που συνήφθη με την ΕΕ έχει έναεκεί όπου θα έπρεπε να υπήρχε η υπόσχεση ελεύθερης μετακίνησης για τους μουσικούς : όποιος πραγματοποιεί μουσική τουρνέ στην Ευρώπη θα χρειαστεί άδειες εργασίας που ενέχουν κόστος και ένα βουνό εγγράφων για τον εξοπλισμό τους», ανέφεραν στην επιστολή τους.«Το επιπλέον κόστος θα καταστήσει πολλές περιοδείες μη βιώσιμες, ειδικά για νέους, αναδυόμενους μουσικούς που ήδη παλεύουν να επιβιώσουν λόγω της απαγόρευσης για τη live μουσική εξαιτίας της COVID».ολοκλήρωσε την πορεία εξόδου της από την Ευρωπαϊκή Ένωση στιςΜια από τις συνέπειες τουείναι ότι οιΟι μουσικοί κάλεσαν την κυβέρνηση να διαπραγματευθεί μιαπου θα επιτρέπειχωρίς ειδικά έγγραφα για τους καλλιτέχνες.Ο κατάλογος των καλλιτεχνών που υπογράφουν την επιστολή περιλαμβάνει σταρ από όλο το μουσικό στερέωμα, από τουςκαι τουςέως τον διάσημο τσελίστα, που έπαιξε στον γάμο τουκαι τηςΤην επιστολή υπογράφουν επίσης οικαθώς και οικαιτωνλίστα είναι επίσης οβασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος The Who και ένθερμος υποστηρικτής του Brexit που είχε στο παρελθόν απορρίψει τις ανησυχίες για τις περιοδείες μετά το Brexit.Η υπουργός Πολιτισμούέχει κατηγορήσει την ΕΕ, λέγοντας ότι εκείνη απέρριψε τις βρετανικές προτάσεις εκ μέρους των καλλιτεχνών. Η κυβέρνηση έχει πει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει περαιτέρω το θέμα με τις Βρυξέλλες.