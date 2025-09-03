Ιουλία Καλλιμάνη: Η αντίδρασή της όταν «προσγειώθηκε» στο πρόσωπό της ένα πανέρι με λουλούδια
Η τραγουδίστρια φανερά εκνευρισμένη απευθύνθηκε στον θαμώνα του κέντρου διασκέδασης
Εκνευρισμένη εμφανίστηκε η Ιουλία Καλλιμάνη, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, όπου τραγουδούσε.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ ερμήνευε τις επιτυχίες της, ένας θαμώνας της πέταξε ένα πανέρι με λουλούδια, το οποίο την πέτυχε στο πρόσωπο. Η ίδια μάλιστα, του απηύθυνε τον λόγο εκνευρισμένη, αναφέροντάς του: «Ξέρεις τι παθαίνω ε; Δεν θες να μάθεις, δεν θες».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια γύρισε από την άλλη πλευρά και συνέχισε το πρόγραμμά της. Κάποιος από τους παρευρισκόμενους απαθανάτισε τη στιγμή και δημοσίευσε το βίντεο στα social media.
Δείτε το βίντεο
Πάτρα: Τα λουλούδια “άναψαν φωτιά” στην Καλλιμάνη..! pic.twitter.com/WQc6lWmztW— @nikolaosderes (@nikolaosderes) September 1, 2025
