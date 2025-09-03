Κιμ Καρντάσιαν: Ξανά στο στόχαστρο - Η 12χρονη κόρη της εμφανίστηκε με piercing στο δάχτυλό της
Η τηλεπερσόνα δέχτηκε πολλά αρνητικά σχόλια, με κάποιους να της επισημαίνουν πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο piercing για την κόρη της
Στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής βρέθηκε για ακόμα μία φορά η Κιμ Καρντάσιαν, καθώς επέτρεψε στη 12χρονη κόρη της, Νορθ Γουέστ, να κάνει ένα επικίνδυνο piercing στο χέρι της. Σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις διακοπές τους στη Ρώμη, οι θαυμαστές της παρατήρησαν ότι η μικρή είχε κάνει ένα δερματικό piercing στο μεσαίο της δάχτυλο.
Τα δερματικά piercing διαφέρουν από τα κλασικά, καθώς «δεν έχουν ξεχωριστό σημείο εισόδου και εξόδου για το κόσμημα», όπως αναφέρει το Healthline. Η εταιρεία Lulu Ave, που ασχολείται με piercing και κοσμήματα, προειδοποιεί επίσης στην ιστοσελίδα της ότι τα τρυπήματα στα δάχτυλα «ίσως να μην επουλώνονται καλά λόγω της συνεχούς χρήσης των χεριών και του κινδύνου το κόσμημα να πιαστεί ή να χτυπηθεί». «Ένα δερματικό τρύπημα μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή, αλλά μπορεί ακόμα να απορριφθεί με τον χρόνο», προειδοποιεί η εταιρεία.
Παρατηρώντας ένα κόκκινο εξόγκωμα κοντά στο piercing της Νορθ Γουέστ, κάποιος σχολίασε στο Reddit: «Ουφ, αυτό μοιάζει να έχει μολυνθεί!!», ενώ άλλος πρόσθεσε: «Ποιος αφήνει ένα 12χρονο να κάνει τρυπήματα; Και ποιος τρυπά ένα 12χρονο; Το παιδί μου ούτε καν είχε τρυπημένα αυτιά στα 12». «Είναι 12. Τι κάνει η Κιμ;» πρόσθεσε άλλος, ενώ κάποιος συμπλήρωσε: «Φαίνεται ήδη ότι απορρίπτεται από τον οργανισμό της και πονάει… Καημένο κορίτσι». Ωστόσο, υπήρξε και άτομο που υπερασπίστηκε την Κιμ Καρντάσιαν, γράφοντας: «Ποιος νοιάζεται, νομίζω ότι είναι μια καλή λύση αν το παιδί σου θέλει piercing».
Δείτε κάποια σχόλια
Κατά την ίδια έξοδο, η τηλεπερσόνα δέχτηκε κριτική και για το ότι άφησε τη Νορθ Γουέστ να εμφανιστεί φορώντας κορσέ και μίνι φούστα. Μητέρα και κόρη τράβηξαν τα βλέμματα κατά την αναχώρησή τους από το δημοφιλές Pierluigi στην Piazza de’ Ricci. Πολλοί χαρακτήρισαν την εμφάνιση της Νορθ «ακατάλληλη», ενώ άλλος προέτρεψε την Καρντάσιαν να «διατηρήσει την αθωότητα της κόρης της και να είναι πιο προσεκτική σχετικά με τη γκαρνταρόμπα της».
Παρόλα αυτά, υπήρξαν και άτομα που έσπευσαν να την υπερασπιστούν, με έναν να γράφει: «Η κριτική είναι υπερβολική, κοιτάξτε τον εαυτό σας και σταματήστε να ανησυχείτε για εκείνη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kim Kardashian blasted for letting daughter North West, 12, get dangerous hand piercing https://t.co/oxwokcHLuT pic.twitter.com/97yTRbN8T6— Page Six (@PageSix) September 2, 2025
Why are y’all hating on North West? Her outfit was so cute and age appropriate. It’s not 2002 babes, it’s 2025. Things are different now. Y’all are so fucking auntie.— north west’s defense attorney (@destino_desafio) August 26, 2025
