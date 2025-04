Ντέμι Μουρ για τη συμμετοχή της στο «General Hospital»: Τότε κατάλαβα ότι το όνειρό μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Αν και σήμερα η Ντέμι Μουρ θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στο Χόλιγουντ, η πορεία της ξεκίνησε με απλά βήματα. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό PEOPLE, η 62χρονη ηθοποιός μίλησε για την εποχή που πρωτοεμφανίστηκε στη σαπουνόπερα « General Hospital », η οποία και έθεσε τα θεμέλια της καριέρας της.Η Μουρ ενσάρκωσε τη ρεπόρτερ Τζάκι Τέμπλετον, έναν ρόλο που κράτησε από το 1982 έως το 1984. Όπως δήλωσε: «Νομίζω πως η πρώτη μεγάλη στιγμή που μου έδωσε λίγο κουράγιο και σκέφτηκα ''ουάου, αυτό μπορεί να είναι δυνατό'', ήταν όταν πήρα ρόλο στο ''General Hospital'', γιατί ήταν μια πραγματική δουλειά σε μια σειρά που για σαπουνόπερα ήταν επιτυχημένη». Η σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε επίσης ότι την εποχή εκείνη, η σειρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία, λόγω της εμφάνισης της Ελίζαμπεθ Τέιλορ ως Χελένα Κασσαντάιν, τον Νοέμβριο του 1981, στον γάμο των χαρακτήρων Λουκ και Λόρα.Η Μουρ θυμάται πως πήρε τη δουλειά μόλις έναν μήνα πριν τα 19α γενέθλιά της. «Ήταν μια πραγματική δουλειά όπου θα πληρωνόμουν και θα είχα κανονικό μισθό. Σημαίνει ότι δεν χρειαζόταν να κάνω άλλη δουλειά. Θα μπορούσα να ζήσω κάνοντας αυτό που αγαπούσα και ήλπιζα ότι θα μπορούσα να κάνω. Αυτή ήταν η πρώτη στιγμή που πραγματικά έδωσε ώθηση στα πράγματα», περιέγραψε.Βλέποντας σήμερα μια φωτογραφία από διαφημιστική φωτογράφιση εκείνης της περιόδου, σχολίασε με νοσταλγία: «Είμαι φουλ βαμμένη με μαλλιά σηκωμένα προς τα πάνω. Νομίζω πως είμαι 19 χρονών. Πολύ στολισμένη, έντονο μακιγιάζ. Ξέρεις, ήμουν τόσο ενθουσιασμένη με όλα αυτά. Αλλά, κοιτώντας τώρα αυτή τη φωτογραφία, μάλλον ήμουν και λίγο τρομαγμένη».Η αποχώρησή της από το «General Hospital» συνέπεσε χρονικά με τη συμμετοχή της στην ταινία «Blame It on Rio», το 1984, που της χάρισε θετικές κριτικές. Ακολούθησαν οι ρόλοι στο «St. Elmo’s Fire», το 1985, το «About Last Night… », το 1986, ενώ το 1990 πρωταγωνίστησε στο «Ghost», την πιο εμπορική ταινία εκείνης της χρονιάς.