Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του απαντά στα σχόλια μετά την αποκάλυψη ότι ο ηθοποιός ζει σε ξεχωριστό σπίτι - «Με έκριναν άδικα»
Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του απαντά στα σχόλια μετά την αποκάλυψη ότι ο ηθοποιός ζει σε ξεχωριστό σπίτι - «Με έκριναν άδικα»

Η Έμα Χέμινγκ είχε εξηγήσει ότι η απόφαση πάρθηκε ώστε να μην είναι αναγκασμένα τα παιδιά τους να ζουν σε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις αυξανόμενες απαιτήσεις της υγείας του πατέρα τους

Στις επικρίσεις που δέχθηκε για τις αποφάσεις της σχετικά με τη φροντίδα του συζύγου της, Μπρους Γουίλις ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια και αφασία, απάντησε η Έμα Χέμινγκ. Η ίδια τόνισε πως «την  έκριναν  άδικα» για τις επιλογές της, σημειώνοντας ότι οι άνθρωποι που καλούνται να αναλάβουν τη φροντίδα ατόμων που νοσούν συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με την κριτική ανθρώπων που δεν έχουν ζήσει ανάλογη εμπειρία.

Η Χέμινγκ πρόσφατα αποκάλυψε πως η δυσκολότερη απόφαση που πήρε ήταν εκείνη σχετικά με τη μετακόμιση του σταρ του Χόλιγουντ σε ξεχωριστό σπίτι, όπου ζει με τη φροντίδα ειδικής ομάδας. Όπως είχε εξηγήσει, η επιλογή αυτή έγινε για χάρη των δύο μικρότερων παιδιών τους, ώστε να έχουν ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και όχι στις αυξανόμενες απαιτήσεις της υγείας του πατέρα τους. Παράλληλα, είχε σημειώσει πως εκείνη και οι κόρες τους τον επισκέπτονται πολύ συχνά, για πρωινό ή βραδινό.

Για τη δύσκολη αυτή απόφαση που κλήθηκε να πάρει μίλησε για πρώτη φορά η Χέμινγκ στο πλαίσιο κοινής εμφάνισής της με τον Μπρους Γουίλις σε ειδική εκπομπή της ABC με τη Νταϊάν Σόγερ, με τίτλο «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey». Μετά τη μετάδοση, η σύζυγος του ηθοποιού δέχτηκε κριτική από τηλεθεατές για τις επιλογές της, κάτι που την οδήγησε σε δημόσια τοποθέτηση στο Instagram.

«Πολύ συχνά, οι φροντιστές κρίνονται γρήγορα και άδικα από εκείνους που δεν έχουν ζήσει αυτό το ταξίδι ή δεν έχουν σταθεί στην πρώτη γραμμή», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της. «Το να μοιράζεσαι ανοιχτά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να διατυπώνονται διάφορες γνώμες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργεί σύνδεση ανάμεσα σε όσους βιώνουν πραγματικά την καθημερινότητα της φροντίδας» και κατέληξε: «Γι’ αυτούς μοιράζομαι αυτές τις εμπειρίες, ώστε να μπορέσω να χτίσω μια βαθύτερη σύνδεση με μια κοινότητα που κατανοεί αυτό το ταξίδι».

Στην ανάρτησή της σχολίασε επίσης ότι το αφιέρωμα της Σόγερ «έκανε υπέροχη δουλειά ενισχύοντας την ενημέρωση για την πάθηση με την οποία δίνει μάχη ο σύζυγός της, αλλά και φωτίζοντας τον ρόλο των φροντιστών».

Συγκεκριμένα, επισήμανε: «Αυτό που ήξερα είναι ότι με το να μοιραστώ κάποιες από τις πιο προσωπικές μας πληροφορίες θα βλέπαμε δύο στρατόπεδα, σωστά; Θα ήταν άνθρωποι με άποψη απέναντι σε ανθρώπους με πραγματική εμπειρία» και συνέχισε: «Αυτό που παρατήρησα στα σχόλια είναι το πόσο γρήγορα κρίνουν άνθρωποι με άποψη τον φροντιστή — κι αυτό είναι το εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές».

Η Έμα διάβασε επίσης και ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά της The Unexpected Journey (κυκλοφορούν στις 9 Σεπτεμβρίου): «Τίποτα δεν αλλάζει μια γνώμη τόσο δυνατά όσο όταν έχεις μια εμπειρία. Ακόμη κι αν κάποιος είναι πολύ εξοικειωμένος με την άνοια ή με την πάθηση που φροντίζεις, δεν βρίσκεται μέσα στο σπίτι σου, άρα δεν ξέρει πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπός σου ή ποια είναι η δυναμική της οικογένειας. Η αλήθεια είναι ότι οι γνώμες είναι τόσο δυνατές και τόσο θορυβώδεις. Αλλά αν δεν έχουν αυτή την εμπειρία, δεν έχουν λόγο, και σίγουρα δεν έχουν ψήφο».

