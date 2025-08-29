Η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε εξετάσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας
Πριν από λίγους μήνες, η τηλεπερσόνα αποφοίτησε από τη Νομική μετά από έξι χρόνια
Την απόφασή της να γίνει δικηγόρος στηρίζει η Κιμ Καρντάσιαν, καθώς μετά το πτυχίο της στη Νομική, έδωσε εξετάσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας, διανύοντας μια περίοδο αγωνίας μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με το «TMZ», η διάσημη τηλεπερσόνα συμμετείχε στις εξετάσεις στα τέλη Ιουλίου. Πρόκειται για μια διαδικασία διάρκειας δύο ημερών, που περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις ανάπτυξης διάρκειας μίας ώρας η καθεμία, μία πρακτική εξέταση 90 λεπτών και 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Η Καρντάσιαν έπρεπε να περάσει την εξέταση για σπουδαστές που ακολουθούν πρόγραμμα μαθητείας, κάτι που κατάφερε στην τέταρτη προσπάθειά της, τον Δεκέμβριο του 2021. Ολοκλήρωσε στις 21 Μαΐου του 2025 τη μαθητεία διάρκειας έξι ετών – απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου. Έπειτα, διοργάνωσε μία τελετή αποφοίτησης στον κήπο του σπιτιού της, με συγγενείς και φίλους.
Οι περισσότεροι υποψήφιοι αφιερώνουν περίπου δύο μήνες εντατικής μελέτης πριν από τις εξετάσεις, κάτι που για την Κιμ Καρντάσιαν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς παράλληλα ταξίδευε, γύριζε τηλεοπτικό πρόγραμμα, ενώ τον Ιούνιο βρέθηκε στον γάμο του Τζεφ Μπέζος.
Όσον αφορά τις πιθανότητες επιτυχίας, οι εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας θεωρούνται από τις πιο απαιτητικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ποσοστό επιτυχίας για την αντίστοιχη εξέταση του Ιουλίου 2024 να ανέρχεται στο 53,8%. Η Καρντάσιαν και οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα λάβουν τα αποτελέσματα στις 7 Νοεμβρίου, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος της Καλιφόρνιας θα τα δημοσιοποιήσει στις 9 Νοεμβρίου.
#EXCLUSIVE Kim Kardashian Took the California Bar Exam in Late July and Now Awaits Results‼️ https://t.co/aNrY5zQ70r pic.twitter.com/FHr5PDLKQN— TMZ (@TMZ) August 28, 2025
Δείτε την ανάρτηση για την αποφοίτησή της
