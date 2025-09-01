Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του
Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του

Ο καλλιτέχνης αποφάσισε φέτος να απέχει από τις νυχτερινές πίστες

Παρά την ανακοίνωση που ήθελε τον Σταμάτη Γονίδη να συνεργάζεται με τον Γιάννη Πλούταρχο σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς, ο πρώτος ακύρωσε τις εμφανίσεις του.

Με ανακοίνωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, το απόγευμα της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου, ο Σταμάτης Γονίδης σημείωσε ότι θα απέχει από τις νυχτερινές πίστες, τονίζοντας πως τα άτομα, με τα οποία συνεργάζεται, θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία του.

Όπως ανέφερε ο καλλιτέχνης, το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να τον υποτιμά και να μην τον σέβεται.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση γράφει: «Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου. Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης».

