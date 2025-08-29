Η Κατερίνα Καραβάτου πήρε συνέντευξη από τον Κρατερό Κατσούλη: Δεν ήταν εύκολο, είμαι πολύ συγκινημένη, είπε

για εκείνη





Η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε, πως δεν θα μπορούσε να μην τους καλέσει στην εκπομπή της, τονίζοντας ότι εκτός από τον γάμο της με τον Κρατερό Κατσούλη έχουν αποκτήσει μαζί και δύο παιδιά: « Έχω υπάρξει παντρεμένη με αυτόν τον άνθρωπο κι έχω κάνει δύο παιδιά ». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε απευθυνόμενος στην πρώην σύζυγό του: « Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα ».



Κλείνοντας, η παρουσιάστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της: « Η ζωή μας επιφυλάσσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι πολύ ωραίο να τα αντιμετωπίζουμε με αγάπη και καλή διάθεση. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ για τις χαρές σας και σας αγαπώ πάρα πολύ ».



Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης παντρεύτηκαν το 2011 και απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, την Αέλια και τον Αρίωνα. Παρά την κοινή πορεία τους στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, καθώς για ένα διάστημα παρουσίαζαν μαζί τηλεοπτική εκπομπή, τον Ιούλιο του 2021 ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους, τονίζοντας ότι προτεραιότητά τους παραμένει η φροντίδα και η ευτυχία των παιδιών τους.