Η Κατερίνα Καραβάτου πήρε συνέντευξη από τον Κρατερό Κατσούλη: Δεν ήταν εύκολο, είμαι πολύ συγκινημένη, είπε
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της πρώην συζύγου του μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Καραβάτου στο τέλος της συνέντευξης που έδωσε ο πρώην σύζυγός της, Κρατερός Κατσούλης μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή της, με την παρουσιάστρια να δηλώνει πως είχε άγχος, καθώς δεν ήταν εύκολη η συγκεκριμένη διαδικασία για εκείνη.
Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, ο ηθοποιός και η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένοι στο «Καλοκαίρι παρέα» μιλώντας για την επερχόμενη πρωινή εκπομπή τους στην ΕΡΤ1 με τίτλο «Νωρίς – Νωρίς».
Στο τέλος της συνέντευξης, η παρουσιάστρια κάθισε δίπλα στο τηλεοπτικό δίδυμο και αρχικά είπε: «Δεν ήταν εύκολο αυτό. Ήταν ένα πράγμα, που όπως είπα και στην αρχή, το περίμενα πώς και πώς. Και είχα και μια πολύ μεγάλη αγωνία». Τότε, η Μαρία Ηλιάκη πήρε τον λόγο και σχολίασε: «Σε ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες. Ήταν πολύ ωραίο».
Η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε, πως δεν θα μπορούσε να μην τους καλέσει στην εκπομπή της, τονίζοντας ότι εκτός από τον γάμο της με τον Κρατερό Κατσούλη έχουν αποκτήσει μαζί και δύο παιδιά: «Έχω υπάρξει παντρεμένη με αυτόν τον άνθρωπο κι έχω κάνει δύο παιδιά». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε απευθυνόμενος στην πρώην σύζυγό του: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα».
Κλείνοντας, η παρουσιάστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της: «Η ζωή μας επιφυλάσσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι πολύ ωραίο να τα αντιμετωπίζουμε με αγάπη και καλή διάθεση. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ για τις χαρές σας και σας αγαπώ πάρα πολύ».
Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης παντρεύτηκαν το 2011 και απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, την Αέλια και τον Αρίωνα. Παρά την κοινή πορεία τους στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, καθώς για ένα διάστημα παρουσίαζαν μαζί τηλεοπτική εκπομπή, τον Ιούλιο του 2021 ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους, τονίζοντας ότι προτεραιότητά τους παραμένει η φροντίδα και η ευτυχία των παιδιών τους.
