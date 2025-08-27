Στέλιος Χανταμπάκης: Ο γιος του ανανέωσε το συμβόλαιο με την ισπανική Getafe CF - «Χαρούμενη μέρα η σημερινή», έγραψε
Ο μικρός Μανώλης θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην κατηγορία U13
Τα ευχάριστα νέα για τον γιο του, Μανώλη θέλησε να μοιραστεί μέσω των social media ο Στέλιος Χανταμπάκης. Ο μικρός ανανέωσε τη συνεργασία του με την ισπανική ομάδα Getafe CF, όπου θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην κατηγορία U13.
Στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Στέλιος Χανταμπάκης εξέφρασε τη χαρά και την υπερηφάνειά του για τον γιο του, ενώ παράλληλα, θέλησε να απαντήσει δημόσια σε ερωτήσεις που λαμβάνει σχετικά με τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες στην Ισπανία.
Αφού δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα με τα παιδιά του στην ποδοσφαιρική ακαδημία, ο ίδιος έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του: «Χαρούμενη μέρα η σημερινή για τον Μανώλη αλλά και για όλους μας! Άλλη μια χρονιά στην Getafe CF για την U13. Σου εύχομαι υγεία καμάρι μου πάντα χαρούμενος και με πολλά γκολ!! Συνέχισε με επιμονή και υπομονή, είμαι σίγουρος πως όλα θα πάνε τέλεια!! Σε αγαπάμε!! Το μοιράζομαι μαζί σας όχι μόνο για το καμάρι μας, αλλά και για όλους εσάς που με ρωτάτε διάφορα για τις ακαδημίες στην Ισπανία».
Στη συνέχεια, απάντησε στα ερωτήματα των διαδικτυακών του φίλων. «Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε μια χρονιά στην Ισπανία αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. 1) Τα παιδάκια ανανεώνουν κάθε χρόνο με την ομάδα (τίποτα δεν είναι σίγουρο για την επόμενη χρονιά). 2) Η ομάδα ενημερώνει με mail όλα τα παιδιά ένα μήνα μετά τη λήξη της ποδοσφαιρικής χρονιάς αν θα συνεχίσουν και την επόμενη ή όχι. 3) Όταν υπογράφει ένα παιδί "δεσμεύεται" για ένα χρόνο με την ομάδα δηλαδή την επόμενη χρονιά εάν θέλει μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα χωρίς καμία δέσμευση. 4) Οι ομάδες που θα περάσει ο ποδοσφαιριστής στην παιδική του ηλικία έχουν δικαίωμα στα τροφεία όταν και εφόσον γίνει ο ποδοσφαιριστής επαγγελματίας. Μέχρι εδώ είναι αυτά που γνωρίζω και ισχύουν για εμάς.. Mπορεί να διαφέρουν σε άλλες χώρες ή ομάδες.. Μπορεί να διαφέρουν ακόμη και από συμφωνίες που έχουν κάνει άλλοι γονείς ή μάνατζερ των παιδιών και φυσικά γνωρίζουν μονο οι ίδιοι .. Αυτή είναι μια από τις δικές μας οικογενειακές (ποδοσφαιρικές) εμπειρίες! Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις ηλικίες!! Υγεία και τύχη!! Αν σας άρεσε θα συνεχίσω να σας δείχνω και από το σχολείο αλλά και ότι άλλο μου ζητήσετε! Φιλιά από όλους μας!!».
