Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια
Η Κίνα ανακοίνωσε εμπορικά αντίποινα σε βάρος των ΗΠΑ
Η Κίνα ανακοίνωσε εμπορικά αντίποινα σε βάρος των ΗΠΑ
Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες και έθεσε έξι αμερικανικές επιχειρήσεις στη μαύρη λίστα
Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες και έθεσε έξι αμερικανικές επιχειρήσεις στη «μαύρη λίστα», μετά τις εμπορικές κυρώσεις που της επέβαλε η Ουάσινκγτον επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια και τη μάχη κατά της καταναγκαστικής εργασίας.
Τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση Τραμπ «πλήττουν σοβαρά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντα της Κίνας», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.
«Η Κίνα δεν έχει έτσι άλλη επιλογή παρά να λάβει τα απαραίτητα αντίμετρα για να απαντήσει», δήλωσε.
Τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση Τραμπ «πλήττουν σοβαρά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντα της Κίνας», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.
«Η Κίνα δεν έχει έτσι άλλη επιλογή παρά να λάβει τα απαραίτητα αντίμετρα για να απαντήσει», δήλωσε.
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