Σε πολιτικό αδιέξοδο οδεύει και πάλι η Γαλλία υπό το βλέμμα των αγορών - Σε περιπέτεια τα γαλλικά ομόλογα και οι μετοχές

Ο φόβος της «μεγάλης Τρίτης»

Μετά την επιστροφή του από το Μπρεγκανσόν την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο Γάλλος Πρόεδρος συναντά σήμερα τον Μπαϊρού και το υπουργικό του συμβούλιο, σε μια συνεδρίαση με βαρύ κλίμα. Ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει να εμπλέξει την ευθύνη της κυβέρνησης σε έναν προϋπολογισμό που προβλέπει εξοικονόμηση 44 δισ. ευρώ για το 2026, κάτι που προκάλεσε τη συντονισμένη άρνηση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Κάναμε τους υπολογισμούς, είναι τελειωμένο, δεν υπάρχει κανένα σασπένς», παραδέχτηκε σύμβουλος υπουργού.Ο Μακρόν, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα, θύμισε ότι οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να βρουν συμβιβασμό για σταθερότητα, «όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη», προειδοποιώντας ότι διαφορετικά φέρουν βαρύτατη ευθύνη σε μια λεπτή γεωπολιτική συγκυρία. Ωστόσο, το φορτωμένο διπλωματικό του πρόγραμμα (Μολδαβία, γαλλογερμανικό υπουργικό συμβούλιο στην Τουλόν, Γενική Συνέλευση ΟΗΕ) δεν θα τον προστατεύσει από το πολιτικό χάος στο εσωτερικό.Όπως αναφέρει η, η παραίτηση Μπαϊρού θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Ο Μακρόν θα πρέπει να διαλέξει αν θα αναζητήσει νέο πρωθυπουργό –χωρίς καμία διασφάλιση ότι θα σταθεί στο κοινοβούλιο– ή αν θα προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, μόλις 15 μήνες μετά τη διάλυση του 2024. Στελέχη της πλειοψηφίας βλέπουν τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης ως πιο «κατανοητή και ίσως δημοφιλή» επιλογή. Άλλοι προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο «θα εξέθετε τον Πρόεδρο σε τεράστιο ρίσκο, με μόνο έτοιμο τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό».Ο ίδιος ο Μπαϊρού, σε ομιλία του στην CFDT, κατήγγειλε την «ανευθυνότητα» της αντιπολίτευσης και επέμεινε στη ρητορική του για τον κίνδυνο της «χρεοκοπίας». Δήλωσε ότι θα παλέψει «σαν σκύλος», ελπίζοντας ότι η κοινή γνώμη θα αντιληφθεί το βάθος του προβλήματος. Ωστόσο, ακόμη και συνεργάτες του Μακρόν αναγνωρίζουν πως «μαθηματικά είναι ήδη χαμένο».Παρά τις ζοφερές προοπτικές, ο Μπαϊρού δέχτηκε συγχαρητήρια ακόμη και από τον Εντουάρ Φιλίπ. Στελέχη όπως ο Αρνό Περικάρ μίλησαν για «θαρραλέα πρωτοβουλία». Στο στρατόπεδο του Μακρόν επικρατεί αναγκαστική αισιοδοξία: «Μπορεί να συμβούν πολλά ως τις 8 Σεπτεμβρίου, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις», είπε ο βουλευτής Ρενεσάνς Λουντοβίκ Μεντές. Ο Εθνικός Συναγερμός και το Σοσιαλιστικό Κόμμα ετοιμάζουν δικούς τους προϋπολογισμούς για να δείξουν εναλλακτικές.Παρά τις προσπάθειες, το αίσθημα είναι κοινό: το στρατόπεδο Μακρόν πηγαίνει σε «ψήφο εμπιστοσύνης» που μοιάζει ήδη καταδικασμένη. «Η κόλαση της Δευτέρας δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που μας περιμένει μετά τις 8 Σεπτεμβρίου», σχολίασε βουλευτής της πλειοψηφίας.Η κυβέρνηση δείχνει να βαδίζει προς ένα αναπόφευκτο αδιέξοδο, ενώ το ερώτημα που δεσπόζει είναι αν ο Μακρόν θα αντέξει να ορίσει έναν τρίτο πρωθυπουργό μέσα σε δύο χρόνια ή αν θα προτιμήσει να ρισκάρει με νέες εκλογές, ανοίγοντας τον δρόμο σε μια αναμέτρηση όπου το ακροδεξιό RN εμφανίζεται πιο έτοιμο από ποτέ.