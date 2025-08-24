Χάρης Βαρθακούρης: Η φωτογραφία με τον Γιάννη Πάριο και την οικογένειά του από την Πάρο
Ο τραγουδιστής συνεχίζει τις διακοπές του με τη σύζυγο, τις κόρες και τα αδέρφια του
Μια οικογενειακή στιγμή από τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Πάρο με τον Γιάννη Πάριο, τα δύο αδέρφια του, τη σύζυγο και τις κόρες του, δημοσίευσε ο Χάρης Βαρθακούρης.
Ο τραγουδιστής βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί των Κυκλάδων και με μία ανάρτηση που έκανε το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου στο Instagram, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το δείπνο που απόλαυσαν όλοι μαζί στο σπίτι τους.
Στο κέντρο του τραπεζιού παρουσιάζονται ο Γιάννης Πάριος με τις δύο εγγονές του, Λιόνα και Μελωδία, ενώ δίπλα του κάθονται ο Χάρης Βαρθακούρης με τα αδέρφια του, Μιχαήλ και Good Job Nicky. Μαζί τους ήταν και η Αντελίνα Βαρθακούρη, η οποία - όπως σημείωσε ο σύζυγός της - επιμελήθηκε τις ετοιμασίες του τραπεζιού.
Από την παρέα τους απουσίαζε ο τέταρτος αδερφός, Θανάσης Βαρθακούρης με τον Χάρη Βαρθακούρη να αναφέρει «μας έλειπες».
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο τραγουδιστής: «Για όσους παραπονέθηκαν ότι από την προηγούμενη ανάρτηση έλειπε ο πατέρας μας και η γυναίκα μου. Σχεδόν απαρτία. Θανάση Βαρθακούρη, μας έλειπες. Φαγητό και γλέντι Παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε».
Πριν από λίγες ημέρες, ο τραγουδιστής είχε κάνει ακόμη μία δημοσίευση στα social media από την Πάρο, δείχνοντας εκείνον, τις κόρες και τα αδέρφια του να τρώνε. Κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος, η Αντελίνα Βαρθακούρη απαθανάτισε τη στιγμή με τον Χάρη Βαρθακούρη να ανεβάζει στη συνέχεια τη φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram.
Με διάθεση χιούμορ, συνόδευσε τη δημοσίευση με τη λεζάντα: «Ξεκινώντας από αριστερά: Μελωδία Βαρθακούρη, Μιχαήλ Βαρθακούρης, Χάρης Βαρθακούρης, Νικόλας Βαρθακούρης, Λιόνα Βαρθακούρη, Λούμης Βαρθακούρης και τη φωτογραφία τράβηξε η Αντελίνα Βαρθακούρη… Μακάρι να είχαμε κάτι κοινό μεταξύ μας!».
Πριν από λίγες ημέρες, ο τραγουδιστής είχε κάνει ακόμη μία δημοσίευση στα social media από την Πάρο, δείχνοντας εκείνον, τις κόρες και τα αδέρφια του να τρώνε. Κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος, η Αντελίνα Βαρθακούρη απαθανάτισε τη στιγμή με τον Χάρη Βαρθακούρη να ανεβάζει στη συνέχεια τη φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram.
Με διάθεση χιούμορ, συνόδευσε τη δημοσίευση με τη λεζάντα: «Ξεκινώντας από αριστερά: Μελωδία Βαρθακούρη, Μιχαήλ Βαρθακούρης, Χάρης Βαρθακούρης, Νικόλας Βαρθακούρης, Λιόνα Βαρθακούρη, Λούμης Βαρθακούρης και τη φωτογραφία τράβηξε η Αντελίνα Βαρθακούρη… Μακάρι να είχαμε κάτι κοινό μεταξύ μας!».
