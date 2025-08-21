Χάρης Βαρθακούρης: Η συνάντηση με τα αδέρφια του Μιχαήλ και Good Job Nicky στην Πάρο
Ο τραγουδιστής βρίσκεται στο νησί των Κυκλάδων μαζί με τη σύζυγο και τις κόρες του

Οικογενειακές στιγμές στην Πάρο με τα αδέρφια του Μιχαήλ και Good Job Nicky περνάει ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος κάνει διακοπές στο νησί των Κυκλάδων μαζί με τη σύζυγό του, Αντελίνα και τις κόρες τους.

Τη στιγμή που γευμάτιζαν όλοι μαζί, η Αντελίνα Βαρθακούρη φωτογράφισε τον τραγουδιστή με τα αδέρφια και τις κόρες του, Μελωδία και Λιόνα και στη συνέχεια ο Χάρης Βαρθακούρης μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους ακολούθους του στο Instagram.

Με χιούμορ μάλιστα, ο τραγουδιστής έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του για τη συνάντησή τους: «Ξεκινώντας από αριστερά: Μελωδία Βαρθακούρη, Μιχαήλ Βαρθακούρης, Χάρης Βαρθακούρης, Νικόλας Βαρθακούρης, Λιόνα Βαρθακούρη, Λούμης Βαρθακούρης και τη φωτογραφία τράβηξε η Αντελίνα Βαρθακούρη… Μακάρι να είχαμε κάτι κοινό μεταξύ μας!».

