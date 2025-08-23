O Νίκολας Κέιτζ βρίσκεται σε συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην 5η σεζόν του «True Detective»

Σε συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην 5η σεζόν του «True Detective βρίσκεται ο Νίκολας Κέιτζ

Ο ηθοποιός είναι κοντά σε συμφωνία για να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη σεζόν της σειράς στο HBO, σύμφωνα με το «Variety». Οι λεπτομέρειες για τη νέα σεζόν δεν είναι γνωστές, ωστόσο έχει διαρρεύσει ότι η ιστορία θα εκτυλίσσεται στην περιοχή Jamaica Bay της Νέας Υόρκης.Ο Κέιτζ θα είναι το νεότερο μεγάλο όνομα που αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά. Στις προηγούμενες σεζόν είχαν πρωταγωνιστήσει οι Μάθιου Μακόναχι, Γούντι Χάρελσον, Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Μαχερσάλα Άλι και Τζόντι Φόστερ. Οι Χάρελσον, Μακόναχι, Άλι και Φόστερ είχαν προταθεί για βραβείο Emmy για τις αντίστοιχες σεζόν, ενώ η Φόστερ κέρδισε τόσο Emmy όσο και Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην 4η σεζόν.Αν επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση, θα είναι μόλις ο δεύτερος τηλεοπτικός πρωταγωνιστικός ρόλος στην καριέρα του Κέιτζ. Το 2024 είχε ανακοινωθεί ότι θα υποδυθεί τον Spider-Man Noir σε live-action σειρά για το MGM+ και το Amazon Prime Video, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026, χωρίς ακόμη να έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία.Ο Κέιτζ έχει κερδίσει Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Leaving Las Vegas» και μία ακόμη υποψηφιότητα για το «Adaptation». Είναι επίσης γνωστός για ταινίες όπως «Moonstruck», «Raising Arizona», «Face/Off», καθώς και για τα «National Treasure» και «Ghost Rider». Στα πιο πρόσφατα έργα του περιλαμβάνονται τα «Pig», «Longlegs», «The Unbearable Weight of Massive Talent», «Dream Scenario» και «Renfield».Η 5η σεζόν του «True Detective» ανανεώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, μετά την επιτυχία της 4ης σεζόν με τίτλο «True Detective: Night Country». Η Ίσα Λόπες επιστρέφει ως σεναριογράφος και showrunner στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας της με το HBO.: Shutterstock