Η Σοφία Κουρτίδου δημοσίευσε νέο βίντεο από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση που έκανε
Η τραγουδίστρια χειρουργήθηκε εσπευσμένα, όταν επισκέφτηκε το νοσοκομείο έπειτα από έντονο πόνο
Ένα νέο βίντεο μέσα από το νοσοκομείο ανάρτησε η Σοφία Κουρτίδου, μία ημέρα μετά την είδηση πως οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο.
Η τραγουδίστρια δεν έχει προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες για την περιπέτεια της υγείας της, ωστόσο την Τετάρτη 20 Αυγούστου γνωστοποίησε μέσω των social media ότι μετά από έντονο πόνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι έπρεπε να κάνει άμεσα επέμβαση.
Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης, η Σοφία Κουρτίδου φαίνεται να περπατάει στο δωμάτιο του νοσοκομείου χαμογελαστή, ενώ κρατούσε τον ορό και στο χέρι της είχε φλεβοκαθετήρα. «Σας ευχαριστώ για τα αμέτρητα μηνύματα και ευχές. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη», σημείωσε για την αγάπη που έλαβε από τους ακολούθους τις τελευταίες ώρες.
Με το αρχικό βίντεο που μοιράστηκε ότι χειρουργήθηκε, η τραγουδίστρια φαίνεται να τραγουδά στον σύζυγό της Γιάννη Σεβδικαλή το κομμάτι της «Η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα». Όπως ανέφερε, όλα συνέβησαν ξανφικά, όταν μετά από έναν έντονο πόνο επισκέφτηκε το νοσοκομείο, όπου και οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί εσπευσμένα: «Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμη και αμέσως μετά από ένα χειρουργείο! Όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να χειρουργηθώ, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου. Ότι θέλω απλά να ολοκληρωθεί η επέμβαση, να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τον Γιάννη μου, που όλα μου τα "γιάνει"».
Για τα συναισθήματά της μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, η Σοφία Κουρτίδου έγραψε: «Κι έτσι κι έγινε. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου. Το αγαπημένο μου οτιδήποτε. Όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».
«Το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου»
Για τα συναισθήματά της μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, η Σοφία Κουρτίδου έγραψε: «Κι έτσι κι έγινε. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου. Το αγαπημένο μου οτιδήποτε. Όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».
