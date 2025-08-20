Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Η Σοφία Κουρτίδου χειρουργήθηκε εσπευσμένα: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου»
Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί, έγραψε η τραγουδίστρια
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο εισήχθη η Σοφία Κουρτίδου, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, τονίζοντας ότι μόλις της γνωστοποίησαν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί εστίασε στο «πόσο πολύ θέλει τη ζωή της».
Με μία ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια την Τετάρτη 20 Αυγούστου στο Instagram, μοιράστηκε την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο λίγη ώρα μετά την επέμβασή της. Η ίδια φαίνεται να τραγουδά στον σύζυγό της Γιάννη Σεβδικαλή το κομμάτι της «Η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα».
Παράλληλα ανέφερε μέσα από όσα έγραψε στα social media, ότι όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα, όταν μετά από έναν έντονο πόνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί εσπευσμένα. Όπως δήλωσε: «Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμη και αμέσως μετά από ένα χειρουργείο! Όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να χειρουργηθώ, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου. Ότι θέλω απλά να ολοκληρωθεί η επέμβαση, να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τον Γιάννη μου, που όλα μου τα "γιάνει"».
Περιγράφοντας τις σκέψεις της μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, η Σοφία Κουρτίδου σημείωσε: «Κι έτσι κι έγινε. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου. Το αγαπημένο μου οτιδήποτε. Όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».
Σε Instagram story που έκανε από το δωμάτιο του νοσοκομείου έγραψε: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Να ακούτε πάντα το σώμα σας».
