Ο Ορλάντο Μπλουμ θέλει να επιστρέψει ολόκληρο το καστ των «Πειρατών της Καραϊβικής» για τη νέα ταινία

GALA
Την επιθυμία του να δει μια πλήρη επανασύνδεση των πρωταγωνιστών της σειράς ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» εξέφρασε ο Ορλάντο Μπλουμ, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή την Κίρα Νάιτλι και τον Τζόνι Ντεπ. Ο ηθοποιός, που ενσάρκωσε τον Γουίλ Τέρνερ στις πρώτες, δεύτερη, τρίτη και πέμπτη ταινίες της Disney, μίλησε για αυτήν την προοπτική κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Fan Expo Chicago 2025.

«Όλα είναι στο σενάριο, σωστά; Όλα είναι στη σελίδα και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ένας τρόπος να δημιουργηθεί κάτι», δήλωσε στο EW. «Προσωπικά θα ήθελα πολύ να τους δω όλους να επιστρέφουν. Νομίζω ότι ο τρόπος για να κερδίσουμε σε αυτό είναι να τους φέρουμε όλους πίσω. Αν μπορούν, και αν όλοι θέλουν να επιστρέψουν». Ο Άγγλος ηθοποιός πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι, αν το σενάριο είναι υπέροχο και ιδανικά είναι όλοι, αφού αρχίσαμε, ας το φτάσουμε μέχρι το τέλος».

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την πρόσφατη τοποθέτηση του παραγωγού της σειράς, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, ο οποίος εξέφρασε ότι είναι ανοιχτός στην επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στο προγραμματιζόμενο reboot. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ταινία θα συνδυάζει ένα νέο καστ με χαρακτήρες από τις αρχικές ταινίες, στους οποίους ο Μπρουκχάιμερ ελπίζει ότι θα περιληφθεί και ο διάσημος χαρακτήρας του Ντεπ, Τζακ Σπάροου.

