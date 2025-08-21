Σίντνεϊ Σουίνι: Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Housemaid» περιέγραψε πώς την επηρέασε στα γυρίσματα η διάλυση του αρραβώνα της
Ενώ η παραγωγή βρισκόταν σε εξέλιξη, η προσωπική της ζωή κατέρρεε
Η Σίντνεϊ Σούινι δεν επέτρεψε στον χωρισμό με τον τότε αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, να επηρεάσει τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας της, «The Housemaid». Ο σκηνοθέτης Πολ Φάιγκ μίλησε για τον επαγγελματισμό της ηθοποιού, δηλώνοντας στη Wall Street Journal πως «ήταν πλήρως παρούσα συναισθηματικά».
Σημείωσε επίσης ότι η σταρ του «Euphoria» ήταν «ανοιχτή σε οτιδήποτε και πραγματικά δεν έφερνε κανένα πρόβλημα στο σετ». «Και ξέρω ότι περνούσε κάποια πράγματα εκείνη την περίοδο, εννοώ, τώρα όλοι γνωρίζουν για τον αρραβώνα της που διαλύθηκε και όλο αυτό», πρόσθεσε ο 62χρονος. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πώς την προσέγγιζε ο ίδιος, προκειμένου να σιγουρευτεί ότι είναι καλά. «Θα της έλεγα "είσαι καλά;" και εκείνη θα απαντούσε "είμαι καλά, τέλεια" αλλά χωρίς αμυντική διάθεση», σημείωσε.
Ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε την ηθοποιό ως κάποια που «αγαπάει τη δουλειά της», κάτι που η ίδια επιβεβαίωσε στην ίδια συνέντευξη. Παράλληλα, η Σίντνεϊ Σούινι αρνήθηκε να σχολιάσει αν διατηρεί επαγγελματική σχέση με τον Τζόναθαν Νταβίνο μέσω της εταιρείας παραγωγής τους Fifty-Fifty Films, την οποία ίδρυσαν από κοινού το 2020, δηλώνοντας: «Θα απαντήσω για όλα τα προσωπικά μου εκτός αυτού».
Τον Μάρτιο έγινε γνωστό ότι ηθοποιός και ο Τζόναθαν Νταβίνο είχαν διαλύσει τον αρραβώνα τους τον Ιανουάριο. Τον ίδιο μήνα, οι παπαράτσι είχαν απαθανατίσει το πρώην ζευγάρι, που είχε ξεκινήσει τη σχέση του το 2018, εμφανώς τεταμένο κατά την έξοδό τους από ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε διάλειμμα από τα γυρίσματα του «The Housemaid».
How Sydney Sweeney handled her ‘engagement falling apart’ while filming ‘The Housemaid’ https://t.co/N1n1MD6yLw pic.twitter.com/8j2OGiT8q8— Page Six (@PageSix) August 20, 2025
