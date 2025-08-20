Κρις Μάρτιν μετά το viral βίντεο με το παράνομο ζευγάρι: Δεν θα καταργηθεί η «kiss cam»
Κρις Μάρτιν μετά το viral βίντεο με το παράνομο ζευγάρι: Δεν θα καταργηθεί η «kiss cam»
Η ζωή σου ρίχνει λεμόνια και πρέπει να φτιάξεις λεμονάδα, πρόσθεσε ο frontman των Coldplay
Η «kiss cam» στα live των Coldplay δεν καταργείται, όπως διαβεβαίωσε ο Κρις Μάρτιν, παρά το viral περιστατικό με τη φερόμενη απιστία στελεχών εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας «Music of the Spheres» στο Hull της Αγγλίας, ο frontman των Coldplay, αναφέρθηκε στο πρόσφατο viral περιστατικό όπου ο πρώην CEO της Astronomer, Andy Byron, φάνηκε να απατά τη σύζυγό του με την πρώην υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, Kristin Cabot.
Ο 48χρονος τραγουδιστής είπε στο κοινό: «Το κάνουμε αυτό για πολύ καιρό, και μόλις πρόσφατα έγινε… ναι. Η ζωή σου ρίχνει λεμόνια και πρέπει να φτιάξεις λεμονάδα. Οπότε θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε κάποιους από εσάς».
Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τους θεατές, ο τραγουδιστής διάβασε και τα πανό των θαυμαστών, μεταξύ αυτών ένα από έναν φαν που είχε παρακολουθήσει την ίδια συναυλία τρεις φορές μέσα σε τρεις μήνες. «Ήσουν σε εκείνο το live στη Βοστόνη», είπε, προσθέτοντας με χιούμορ: «Εντάξει, ευχαριστώ που ήρθες ξανά μετά από εκείνο το φιάσκο», αναφερόμενος στο περιστατικό στο Gillette Stadium της Μασαχουσέτης τον προηγούμενο μήνα, όταν το παράνομο ζευγάρι εντοπίστηκε να φιλιέται στην «kiss cam».
«Ω, κοίτα αυτούς τους δύο», είχε σχολιάσει τότε ο Κρις Μάρτιν, καθώς οι δύο αμέσως προσπάθησαν να κρυφτούν. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι και οι δύο ήταν παντρεμένοι με άλλα άτομα.
Μετά την κυκλοφορία του βίντεο, η σύζυγος του Andy, Megan Kerrigan Byron, αφαίρεσε το επίθετό της από το Facebook πριν διαγράψει το προφίλ της. Η Kristin, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι παντρεμένη με τον Andrew Cabot, CEO της Privateer Rum. Ο Byron και η Cabot τέθηκαν σε άδεια από την Astronomer, καθώς η εταιρεία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, και λιγότερο από 24 ώρες μετά επιβεβαιώθηκε από το PageSix ότι ο Byron υπέβαλε την παραίτησή του. Η Astronomer καταδίκασε τη συμπεριφορά, με εκπρόσωπο της εταιρείας να δηλώνει ότι οι «ηγέτες αναμένεται να θέτουν το πρότυπο τόσο στη συμπεριφορά όσο και στην υπευθυνότητα», προσθέτοντας ότι «πρόσφατα αυτό το πρότυπο δεν τηρήθηκε».
Αργότερα τον ίδιο μήνα, η Cabot φωτογραφήθηκε χωρίς τη βέρα της ενώ πότιζε λουλούδια έξω από το σπίτι της στη Μασαχουσέτη. Ο Byron δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, ενώ οι γείτονές του καταδίκασαν το φερόμενο σκάνδαλο απιστίας χαρακτηρίζοντάς το «αηδιαστικό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 48χρονος τραγουδιστής είπε στο κοινό: «Το κάνουμε αυτό για πολύ καιρό, και μόλις πρόσφατα έγινε… ναι. Η ζωή σου ρίχνει λεμόνια και πρέπει να φτιάξεις λεμονάδα. Οπότε θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε κάποιους από εσάς».
Coldplay’s Chris Martin Doubles-Down on Kiss Cam After Astronomer Disaster: ‘Life Throws You Lemons and You’ve Got to Make Lemonade’https://t.co/FFly8fJ9is— billboard (@billboard) August 20, 2025
«Ω, κοίτα αυτούς τους δύο», είχε σχολιάσει τότε ο Κρις Μάρτιν, καθώς οι δύο αμέσως προσπάθησαν να κρυφτούν. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι και οι δύο ήταν παντρεμένοι με άλλα άτομα.
Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025
Αργότερα τον ίδιο μήνα, η Cabot φωτογραφήθηκε χωρίς τη βέρα της ενώ πότιζε λουλούδια έξω από το σπίτι της στη Μασαχουσέτη. Ο Byron δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, ενώ οι γείτονές του καταδίκασαν το φερόμενο σκάνδαλο απιστίας χαρακτηρίζοντάς το «αηδιαστικό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα