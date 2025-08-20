H Μισέλ Γουίλιαμς αποκάλυψε το φύλο του τέταρτου παιδιού της
Το παιδί που απέκτησε με τον Τόμας Κέιλ ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας
Το φύλο του τέταρτου παιδιού της αποκάλυψε η Μισέλ Γουίλιαμς, ευχαριστώντας δημόσια τη γυναίκα που υπήρξε παρένθετη μητέρα και έφερε στη ζωή το μωρό της. Τέσσερις μήνες μετά το δημοσίευμα της Page Six πως η ίδια και ο σύζυγός της, Τόμας Κέιλ, μεγάλωσαν την οικογένειά τους, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Dying for Sex» επιβεβαίωσε στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! ότι υποδέχτηκαν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.
Όταν η καλεσμένη παρουσιάστρια Τίφανι Χάντις σχολίασε τη σιλουέτα της 44χρονης ηθοποιού, η Μισέλ Γουίλιαμς απάντησε: «Πρέπει να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κριστίν, γιατί αυτό το μωρό δεν ήρθε μέσα από το σώμα μου. Το θαύμα της μικρής μας οφείλεται στην Κριστίν. Ίσως μας βλέπεις εκεί έξω. Ευχαριστώ, Κριστίν».
Στη συνέχεια, περιέγραψε με χιούμορ την καθημερινότητά της με «τρία παιδιά κάτω των πέντε ετών στο σπίτι», λέγοντας πως εκείνη είναι «η ενήλικη» και «όλα είναι υπό έλεγχο». Με τον Τόμας Κέιλ έχουν ήδη τον πεντάχρονο Χαρτ και ένα δίχρονο παιδί, του οποίου το όνομα και το φύλο παραμένουν ιδιωτικά, ενώ η ηθοποιός είναι μητέρα και της 19χρονης Ματίλντα, κόρης που απέκτησε με τον Χιθ Λέτζερ πριν τον θάνατό του το 2008.
Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για Τόνι ηθοποιός, μίλησε για τις προκλήσεις της μητρότητας σε σχέση με το επαγγελματικό κομμάτι, παραδεχόμενη ότι ήδη νιώθει ενοχές ως εργαζόμενη μητέρα. Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι η «μυστική τεχνική αυτοφροντίδας» της είναι τα ραντεβού σε δημόσιες υπηρεσίες, όπου μπορεί να καθίσει σιωπηλά και να τσεκάρει τη λίστα με τις εκκρεμότητές της.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφέρει πως με την κόρη της Ματίλντα έχουν αναπτύξει μια σχέση «χωρίς ντροπή και χωρίς κατηγόριες», με την ίδια να δίνει το παράδειγμα ζητώντας συγγνώμη για τα λάθη της.
Η Μισέλ Γουίλιαμς έχει χαρακτηρίσει τη μητρότητα σε συνδυασμό με την καριέρα «δυσβάσταχτη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στήριξη από άλλες γυναίκες. Όπως είπε, «η καρδιά μου ανήκει στα παιδιά μου, αυτά με τραβούν περισσότερο. Αλλά θέλω να μπορώ να έχω και τα δύο». Πριν τον γάμο της με τον Τόμας Κέιλ, η Μισέλ Γουίλιαμς ήταν παντρεμένη με τον μουσικό Φιλ Έλβερομ από το 2018 έως το 2019.
Michelle Williams reveals sex of her and Thomas Kail’s fourth baby in rare interview about family life https://t.co/iMezYqFZYM pic.twitter.com/snT7vGoQef— Page Six (@PageSix) August 19, 2025
