Μισέλ Γουίλιαμς για την απόκτηση της κόρης της μέσω παρένθετης μητέρας: «Το θαύμα αυτό οφείλεται σε εκείνη τη γυναίκα»
Τον περασμένο Απρίλιο, η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Τόμας Κέιλ απέκτησαν το τρίτο τους παιδί
Την παρένθετη μητέρα μέσω της οποίας απέκτησε το τέταρτο παιδί της ευχαρίστησε η Μισέλ Γουίλιαμς, χαρακτηρίζοντας «θαύμα» τη γέννησή της.
Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά της και τον ερχομό της κόρης της στη ζωή κατά την εμφάνισή της τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!». Τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει γνωστό ότι η Γουίλιαμς και ο σύζυγός της, Τόμας Κέιλ, απέκτησαν το τρίτο τους παιδί μαζί – το τέταρτο της ηθοποιού – μέσω παρένθετης μητέρας.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Τίφανι Χαντις, που ήταν καλεσμένη παρουσιάστρια, τη συνεχάρη για την εμφάνισή της λέγοντας πως έμοιαζε σαν να μην είχε γεννήσει ποτέ. «Τότε πρέπει να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κριστίν, γιατί αυτό το τελευταίο μωρό δεν ήρθε από το σώμα μου», απάντησε η Γουίλιαμς και συμπλήρωσε: «Αλλά το θαύμα του κοριτσιού μας οφείλεται στην Κριστίν. Ίσως μας βλέπεις εκεί έξω, σε ευχαριστώ, Κριστίν».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Χάρη στην Κριστίν, έχω τρία παιδιά κάτω των 5 ετών στο σπίτι». Ήταν μία από τις ελάχιστες φορές που η Γουίλιαμς αναφέρθηκε δημόσια στην απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας. Επίσης, για πρώτη φορά επιβεβαίωσε ότι το νεότερο μέλος της οικογένειάς της είναι κορίτσι.
Η ηθοποιός απέκτησε την πρωτότοκη κόρη της, τη 19χρονη σήμερα Ματίλντα Ρόουζ Λέτζερ, με τον εκλιπόντα Χιθ Λέτζερ τον Οκτώβριο του 2005. Με τον Κέιλ απέκτησε τον πρώτο τους γιο, τον Χαρτ Κέιλ, το καλοκαίρι του 2020. Ακολούθησε η γέννηση του δεύτερου παιδιού τους το 2022, ενώ το νεότερο μέλος της οικογένειας ήρθε στον κόσμο το 2025. Η Γουίλιαμς, γνωστή για τη διακριτικότητά της, δεν έχει αποκαλύψει τα ονόματα των δύο μικρότερων παιδιών.
Μιλώντας για τη ζωή με τρία μικρά παιδιά στο σπίτι, η ηθοποιός είπε στον Κίμελ: «Όλα είναι καλά και υπό έλεγχο. Εγώ είμαι ο ενήλικας. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία ανάμεσα στη ζωή και στη δουλειά. Ακούω πολλούς να μιλούν για την αυτοφροντίδα, και αναρωτιέμαι πότε. Γιατί είμαι μια εργαζόμενη μητέρα. Δηλαδή, ήδη έχω τις ενοχές και δεν θέλω να περνάω περισσότερο χρόνο μακριά τους, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να γεμίζω το ρεζερβουάρ», είπε η ηθοποιός, προσθέτοντας ότι τελικά «το βρήκα».
Παράλληλα, μοιράστηκε και μία συμβουλή προς άλλους γονείς: «Συνιστώ ένα ραντεβού το μεσημέρι, γιατί έχει λίγο περισσότερο κόσμο. Και τότε μπορείς να σταθείς στο τέλος της ουράς, όπου θα σου επιτρέψουν να περιμένεις σε απόλυτη σιωπή για τουλάχιστον μία ώρα».
