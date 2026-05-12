Μνήμες 2018 ξυπνά στην Αργεντινή η νέα έξαρση χανταϊού: Το πάρτι γενεθλίων στην Παταγονία που κόστισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους

Το φονικό ξέσπασμα του 2018 στην Παταγονία με 34 κρούσματα και 11 νεκρούς επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τη νέα συρροή κρουσμάτων από το κρουαζιερόπλοιο Hondius

MV Hondius επαναφέρει μνήμες από τη φονική έξαρση του 2018 στην Αργεντινή, όταν ένα πάρτι γενεθλίων στην Παταγονία μετατράπηκε σε γεγονός υπερμετάδοσης, που κόστισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους. Οι αμερικανικές αρχές δηλώνουν ότι εφαρμόζουν πλέον τα ίδια αυστηρά πρωτόκολλα που είχαν περιορίσει τότε την εξάπλωση του ιού.



Το Hondius, στο οποίο καταγράφηκε πρόσφατα η έξαρση κατά τη διάρκεια υπερατλαντικού ταξιδιού, είχε αποπλεύσει την 1η Απριλίου από την Αργεντινή, μια χώρα όπου οι μνήμες από τη μεγάλη επιδημία του 2018 παραμένουν ακόμη έντονες.



100 άνθρωποι συμμετείχαν σε πάρτι γενεθλίων στο γραφικό χωριό Επουγιέν της Παταγονίας. Η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε υπερμεταδοτικό γεγονός, οδηγώντας τελικά σε 34 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 11 θανάτους.



Η επιδημία σταμάτησε όταν τέθηκαν σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα καραντίνας και απομόνωσης.



Ο διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), δρ Τζέι Μπατατσάρια, δήλωσε την Κυριακή ότι οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές εξετάζουν τα πρωτόκολλα που είχαν εφαρμοστεί σε προηγούμενες επιδημίες χανταϊού, προκειμένου να περιορίσουν τη νέα έξαρση που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο.



Ο ασθενής «μηδέν» και η 33χρονη που έχασε τον πατέρα και τις αδελφές της Σύμφωνα με δημοσίευση στην ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine, ένας καλεσμένος που εμφάνιζε ήδη συμπτώματα του ιού στη διάρκεια του πάρτι μετέδωσε τη νόσο σε αρκετούς ανθρώπους που κάθονταν κοντά του, προκαλώντας αλυσιδωτή εξάπλωση.



Η 33χρονη Μαϊλέν Βάγιε έχασε τον πατέρα και τις δύο αδελφές της στην επιδημία. «Ο άνθρωπος που είχε τον ιό καθόταν απλώς στο ίδιο τραπέζι με τον πατέρα μου. Και σε εκείνο το τραπέζι μολύνθηκαν αρκετοί άνθρωποι και κάποιοι πέθαναν», δήλωσε.



Η ίδια και οι αδελφές της μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας του πατέρα τους. Όπως αφηγήθηκε στο France 24, η μία αδελφή της πέθανε «μέσα σε λίγες ώρες» από την εμφάνιση συμπτωμάτων, ενώ η άλλη θάφτηκε χωρίς αγρυπνία λόγω των περιορισμών. «Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος να δει πώς μέσα σε λίγες ημέρες ένα οικογενειακό τραπέζι άδειασε», είπε συγκινημένη.



Η Ιζαμπέλ Ντίας έχασε επίσης τη μητέρα της, η οποία μολύνθηκε από τον πατέρα της, Βίκτορ Ντίας, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο «ασθενής μηδέν».



«Ο κόσμος κατηγορούσε τον πατέρα μου. Δεν έφταιγε που αρρώστησε», δήλωσε στο AFP, περιγράφοντας ότι η οικογένειά της αντιμετώπισε κοινωνικό στιγματισμό μετά την επιδημία. «Κανείς δεν επιλέγει να αρρωστήσει, πολύ περισσότερο να μολύνει άλλους ή να χάσει τη μητέρα του», πρόσθεσε.



Πόνοι στο σώμα και πικρή γεύση στο στόμα Ο Βίκτορ Ντίας περιέγραψε ότι ο ιός προκαλούσε έντονους πόνους στο σώμα και μια τόσο πικρή γεύση στο στόμα, ώστε ακόμη και το νερό ήταν αδύνατο να καταναλωθεί. «Ξεκίνησε με αδυναμία. Δεν είχα όρεξη να φάω. Και άρχισαν να εμφανίζονται μωβ κηλίδες στο σώμα μου», είπε. «Την ίδια ημέρα έχασα τις αισθήσεις μου».



Μετά την επιδημία, οι κάτοικοι της περιοχής - που αποκαλούν πλέον τον ιό απλώς «the hanta» - έλαβαν μέτρα πρόληψης για μελλοντικά ξεσπάσματα, αερίζοντας τακτικά αποθήκες και απολυμαίνοντάς τες με χλωρίνη.



Η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται γενικά σπάνια. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω ούρων, σάλιου ή περιττωμάτων ποντικών.



Πώς περιορίστηκε η μετάδοση Μετά την επιβεβαίωση των πρώτων 18 κρουσμάτων στην Αργεντινή, οι αρχές επέβαλαν αυστηρή απομόνωση στους ασθενείς και καραντίνα σε όσους είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους.



Σύμφωνα με τη New England Journal of Medicine, τα μέτρα αυτά «πιθανότατα περιόρισαν περαιτέρω εξάπλωση», καθώς τα κρούσματα μειώθηκαν σημαντικά μετά την εφαρμογή της απομόνωσης.



Η κατάσταση αποτέλεσε ουσιαστικά πρόγευση των εκτεταμένων καραντινών που θα ακολουθούσαν παγκοσμίως λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα με την πανδημία Covid-19.



Σε αντίθεση με τον κορωνοϊό, πάντως, ειδικοί στις λοιμώδεις νόσους επισημαίνουν ότι η μετάδοση του χανταϊού μεταξύ ανθρώπων απαιτεί ανταλλαγή μεγάλων σταγονιδίων σάλιου, γεγονός που σημαίνει ότι συνήθως απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή για να υπάρξει μόλυνση.



Ο δρ Μπατατσάρια δήλωσε ότι οι Αμερικανοί επιβάτες του MV Hondius μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια χωρίς να προκληθεί ευρύτερη έξαρση στις ΗΠΑ, χάρη στην εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες επιδημίες. «Θέλουμε να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα που στο παρελθόν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά στον περιορισμό επιδημιών», ανέφερε.







Συνολικά, στην Αργεντινή επιβεβαιώθηκαν 34 κρούσματα μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019, εκ των οποίων οι 11 ασθενείς κατέληξαν.



Μέχρι στιγμής, από τους 147 επιβάτες του MV Hondius έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούνται στενά στις χώρες τους μετά από πολυεθνική επιχείρηση επαναπατρισμού.



Από τους 17 Αμερικανούς που επέβαιναν στο πλοίο, οι 15 βρίσκονται σε μονάδα καραντίνας στη Νεμπράσκα, όπου ελέγχονται για συμπτώματα, ενώ οι δύο επιβεβαιωμένοι ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Emory στην Ατλάντα.



Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές επιμένουν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός και ότι η συγκεκριμένη έξαρση δεν αναμένεται να εξελιχθεί σε πανδημία αντίστοιχη με την Covid-19.