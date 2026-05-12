Όχημα εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στην Ποσειδωνία της Κορίνθου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος Ποσειδώνια

Δεν εντοπίστηκε κανένας μέσα στο αυτοκίνητο - Έρευνες από δύτες στην ευρύτερη περιοχή

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου, όταν όχημα εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στην Ποσειδωνία, στη διώρυγα της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthos.tv, ένας πολίτης παρατήρησε αρχικά την οροφή του οχήματος να εξέχει από το νερό, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να μετακινούνταν μέσα στο κανάλι εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων.

Θρίλερ στην Ποσειδωνία Κορίνθου – Όχημα εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης προκειμένου να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας.

Από τις πρώτες έρευνες από τον δύτη, δεν εντοπίστηκε ο οδηγός ή άλλο άτομο εντός του οχήματος. Οι έρευνες συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή όσο και περιμετρικά του σημείου.

Οι Αρχές ερευνούν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε μέσα στο κανάλι.

