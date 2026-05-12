Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Έφυγε αθόρυβα, αλλά εγώ ήθελα να φύγει με θόρυβο
Μου έλεγε «δεν θέλω να γίνω σούργελο, δεν θέλω να με συζητάνε», ανέφερε η ηθοποιός
Αθόρυβα έφυγε ο Γιώργος Μαρίνος, όπως δήλωσε η Άννα Φόνσου, αλλά η ίδια ήθελε να φύγει «με θόρυβο».
Η ηθοποιός για τον λόγο αυτό διοργάνωσε με το «Σπίτι του ηθοποιού» μία βραδιά αφιερωμένη στον σόουμαν και έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 12 Μαΐου, επισημαίνοντας πως ακόμα δεν έχει πιστέψει ότι λείπει.
Η Άννα Φόνσου ανέφερε πως ελπίζει ότι ο Γιώργος Μαρίνος είδε από ψηλά όσα έκανε προς τιμήν του: «Αισθάνομαι καταπληκτικά για τον Γιώργο, γιατί ο Γιώργος έφυγε αθόρυβα κι εγώ ήθελα να φύγει με θόρυβο, γιατί ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να πιστεύω ότι λείπει. Του έκανα αυτό που ήθελε, μία μουσική σκηνή οι δυο μας, που να είναι βισσινί με ροζ, με την καρέκλα που καθόταν, τα ρούχα που μου χάρισε σε όλη του την καριέρα. Είμαι πολύ συγκινημένη, πιστεύω ότι από εκεί ψηλά θα βλέπει ότι το έκανα αυτό που ήθελε», είπε.
Στη συνέχεια η ηθοποιός ανέφερε πως ο σόουμαν το τελευταίο διάστημα της ζωής του δεν ήθελε να έχει επικοινωνία μαζί της και της είχε αφήσει ένα γράμμα: «Ήθελε να φύγει αθόρυβα, αυτό μου το έλεγε, "δεν θέλω να γίνω σούργελο, δεν θέλω να με συζητάνε" και γι' αυτό σεβάστηκα και την επιθυμία του να μην τηλεφωνιόμαστε. Μου έγραψε ένα γράμμα που είναι για εμένα μόνο. Εγώ του τα άλλαξα τώρα», δήλωσε.
Ο Γιώργος Μαρίνος πέθανε σε ηλικία 87 ετών, στις 10 Μαρτίου. O καλλιτέχνης ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.
