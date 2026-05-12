Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη που έπεσε από ταράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ - Το ιατρικό ανακοινωθέν
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών για πάνω από μία ώρα, η μία νεαρή κατέληξε - Η δεύτερη 17χρονη, πολυτραυματίας, διασωληνώθηκε
Εξαιρετικά κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της 17χρονης που μαζί με φίλη της βούτηξε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
Σύμφωνα με τον διοικητή του «Ασκληπιείου» Βούλας, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, στις 12.30 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα επείγοντα του νοσοκομείου, οι δύο ανήλικες όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών για πάνω από μία ώρα, η μία νεαρή κατέληξε.
Η δεύτερη 17χρονη, πολυτραυματίας, διασωληνώθηκε και αποφασίστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο «ΚΑΤ», όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του κ. Βουγιουκλάκη:
Σημειώνεται ότι στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της πράξης της. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με τη φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.
Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την πράξη τους.
Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν το περιστατικό τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος από την πτώση τους.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.
Βίντεο από τη μεταφορά της 17χρονης από το «Ασκληπιείο» στο «ΚΑΤ»:
