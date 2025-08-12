ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Αντόνιο Μπαντέρας έκλεισε τα 65 - «Συγχαίρω τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος», γράφει
Ο Αντόνιο Μπαντέρας έκλεισε τα 65 - «Συγχαίρω τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος», γράφει

Ο ηθοποιός έστειλε το δικό του μήνυμα στους θαυμαστές του για τα γενέθλιά του

Ο Αντόνιο Μπαντέρας γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του κι έστειλε ένα μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους, μιλώντας για τον χρόνο, τις εμπειρίες και τη διατήρηση της νεανικής ψυχής.

Ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του στη θάλασσα, με φόντο τα κύματα. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα, τονίζοντας πως προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχή του νέα.

«Σήμερα γίνομαι 65 χρονών και σταματώ για μια στιγμή, για να χαμογελάσω στον δρόμο που διέσχισα, να παραδοθώ ευγνώμων στο παρόν μου και αφήνοντας στην άκρη τα μαθηματικά και το πέρασμα του χρόνου, να συγχαρώ τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος», έγραψε χαρακτηριστικά.

