Evangelia: Οι πόζες της στην παραλία - Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media μια σειρά από φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές
Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Evangelia, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram μια σειρά από «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ποιος είναι ο προορισμός της. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν εκείνα, στα οποία φαίνεται να ποζάρει με το μαγιό της στην παραλία. Σε άλλα, φωτογραφίζεται κρατώντας στα χέρια της μια γάτα, ενώ μοιράστηκε και εικόνες από το δωμάτιο στο οποίο διέμεινε.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
