Δήμητρα Παπαδήμα: Οι γονείς μου ήταν άβουλοι και φοβισμένοι, δεν ήξερες αν έπρεπε να τους λυπάσαι ή να τους πολεμάς
Δήμητρα Παπαδήμα: Οι γονείς μου ήταν άβουλοι και φοβισμένοι, δεν ήξερες αν έπρεπε να τους λυπάσαι ή να τους πολεμάς
Δεν ήξεραν να με χειριστούν, τόνισε η ηθοποιός
Τη σχέση της με τους γονείς της περιέγραψε η Δήμητρα Παπαδήμα, τους οποίους χαρακτήρισε «άβουλους» και «φοβισμένους» ανθρώπους. Η στάση τους αυτή την έκανε να αναρωτιέται αν έπρεπε να τους λυπάται ή να στραφεί εναντίον τους. Αν και δεν ήξεραν πώς να τη χειριστούν, όπως ανέφερε, εκείνη βρήκε τον δρόμο της χάρη στο ένστικτό της.
«Οι γονείς μου δεν ήταν αυστηροί. Ήταν άβουλοι και φοβισμένοι με τη ζωή – και αυτό είναι το χειρότερο. Δεν ήξερες αν πρέπει να τους λυπάσαι ή να τους πολεμάς. Γιατί δεν ήξεραν να με χειριστούν. Κι επειδή εμένα μου έτυχαν πολλές ευκαιρίες για να γίνω σταρ του εξωτερικού, δεν ξέρω ποιος θεός, κάποιος Θεός υπήρξε που με έσωσε. Αυτός βρίσκεται μέσα μας», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα On Time. «Εγώ θεωρώ ότι σώθηκα. Και η ζωή μου έφερε τον συγκεκριμένο άντρα για να καταλαγιάσω. Ναι μεν η ομορφιά αλλά, πως να σου πω, η φύση με ευνόησε. Έχω ένα φοβερό ένστικτο», συμπλήρωσε.
Η Δήμητρα Παπαδήμα αναφέρθηκε επίσης σε ένα περιστατικό κατά το οποίο ο πατέρας της είχε στρέψει μια καραμπίνα προς το μέρος της. «Ο πατέρας μου σήκωσε την καραμπίνα να με χτυπήσει. Φαίνεται όμως ότι είμαι δυνατός χαρακτήρας. Αυτό αποδεικνύεται γιατί είναι και πολλά άλλα. Και μετά τους γονείς. Με μεγάλο κόπο και κόστος ψυχής προχώρησα. Και γι’ αυτό δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου», περιέγραψε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Οι γονείς μου δεν ήταν αυστηροί. Ήταν άβουλοι και φοβισμένοι με τη ζωή – και αυτό είναι το χειρότερο. Δεν ήξερες αν πρέπει να τους λυπάσαι ή να τους πολεμάς. Γιατί δεν ήξεραν να με χειριστούν. Κι επειδή εμένα μου έτυχαν πολλές ευκαιρίες για να γίνω σταρ του εξωτερικού, δεν ξέρω ποιος θεός, κάποιος Θεός υπήρξε που με έσωσε. Αυτός βρίσκεται μέσα μας», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα On Time. «Εγώ θεωρώ ότι σώθηκα. Και η ζωή μου έφερε τον συγκεκριμένο άντρα για να καταλαγιάσω. Ναι μεν η ομορφιά αλλά, πως να σου πω, η φύση με ευνόησε. Έχω ένα φοβερό ένστικτο», συμπλήρωσε.
Η Δήμητρα Παπαδήμα αναφέρθηκε επίσης σε ένα περιστατικό κατά το οποίο ο πατέρας της είχε στρέψει μια καραμπίνα προς το μέρος της. «Ο πατέρας μου σήκωσε την καραμπίνα να με χτυπήσει. Φαίνεται όμως ότι είμαι δυνατός χαρακτήρας. Αυτό αποδεικνύεται γιατί είναι και πολλά άλλα. Και μετά τους γονείς. Με μεγάλο κόπο και κόστος ψυχής προχώρησα. Και γι’ αυτό δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου», περιέγραψε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα