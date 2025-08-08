Αθηναΐς Νέγκα: Έχω υπάρξει αποτυχημένη πανελίστρια, η τηλεόραση είναι ένας απρόβλεπτος χώρος
Μακάρι να ήμουν παρουσιάστρια ψυχαγωγίας να έβγαζα ένα σκασμό λεφτά, αλλά δεν το έχω αυτό, πρόσθεσε
Για τη σχέση της με την τηλεόραση, τα επαγγελματικά της βήματα, αλλά και προσωπικά ζητήματα μίλησε η Αθηναΐς Νέγκα. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια τόνισε ότι η τηλεόραση δεν αποτελεί τη βάση της καριέρας της, καθώς μπήκε στη ζωή της στα 37 της χρόνια και παραδέχτηκε μεταξύ άλλων, πως έχει υπάρξει στο παρελθόν «αποτυχημένη πανελίστρια».
Μιλώντας στο «Καλοκαίρι Παρέα», η ίδια αρχικά, εξήγησε πώς προέκυψε η εκπομπή της με τίτλο «Καλύτερα Αργά», ενώ σημείωσε πόσο απρόβλεπτος χώρος είναι η τηλεόραση. «Μακάρι να ήμουν παρουσιάστρια ψυχαγωγίας να έβγαζα ένα σκασμό λεφτά, αλλά δεν το έχω αυτό. Η εκπομπή Καλύτερα Αργά προέκυψε ως πείραμα, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει. Από όσο ξέρω, θα συνεχιστεί το φθινόπωρο. Η τηλεόραση είναι ένας απρόβλεπτος χώρος. Ο πιο δύσκολος καλεσμένος είναι αυτός που δεν μιλάει». δήλωσε.
Η ίδια θυμήθηκε και το σύντομο πέρασμά της από τηλεοπτικό πάνελ: «Έχω υπάρξει αποτυχημένη πανελίστρια σε εκπομπή του Νίκου Μουτσινά. Μου αρέσει πολύ ως ηθοποιός. Μπορεί να κάνει τον παρουσιαστή, αλλά τον προτιμώ ως ηθοποιό».
Αναφερόμενη στην τηλεοπτική παρουσία της Νεφέλης Μέγκ, δήλωσε: «Ο ΣΚΑΪ πολλά χρόνια αναζητούσε ένα προϊόν σαν αυτό της Νεφέλης Μέγκ και ενδεχομένως το βρήκε. Σε ένα podcast που με κάλεσε, δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε και δεν το ανέβασε ποτέ. Δεν με ενοχλεί τίποτα στην τηλεόραση, με ενοχλούν μόνο τα κουνούπια το βράδυ. Η αυταναφορικότητα δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ φτωχό σύστημα».
Τέλος, μιλώντας για το αυτοάνοσο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ανέφερε: «Μίλησα γισ αυτό γιατί με απελευθερώνει. Η αποβλάκωση του διαδικτύου και οι γυναίκες που βάζουν τους εαυτούς τους σε υπερβολικά σέξι κατάσταση με τρομάζει. Έχω τύπους που μου στέλνουν περίεργες φωτογραφίες στα social media. Έχω την τύχη να έχω ανθρώπους στην προσωπική μου ζωή που μπορούν να με καταλάβουν. Βαρέθηκα να είμαι το ούφο από άλλο πλανήτη. Ήμουν μονίμως παρεξηγημένη και νόμιζα ότι εγώ είχα το πρόβλημα».
