Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ είναι «έξαλλη» με την αμοιβή της στο «Meet the Fockers»

Λιγότερομεγάλη αμοιβή για μια ενδεχόμενη επιστροφή της στο κινηματογραφικό franchise «Meet the Parents».Μιλώντας στο podcast «Just for Variety» του Variety, με αφορμή την προώθηση του νέου της άλμπουμ The Secret of Life: Partners, Volume Two, η 83χρονη — που εμφανίστηκε στο «Meet the Fockers» (2004) και το «Little Fockers» (2010) — συγκριτικά με άλλα πρόσωπα δεν είχε καλές οικονομικές απολαβές.Η θρυλική ηθοποιός και τραγουδίστρια έδειξε να εκπλήσσεται όταν πληροφορήθηκε ότι η Αριάνα Γκράντε — με την οποία τραγουδά στο νέο της άλμπουμ, μαζί με τη Μαράια Κάρεϊ — θα συμπρωταγωνιστήσει με τους Μπεν Στίλερ καιστην τέταρτη ταινία «Meet the Parents».Θεέ μου. Θα έπρεπε να μου δώσουν πολλά λεφτά, γιατί δεν πληρώθηκα όσο οι υπόλοιποι και είμαι έξαλληΉμουν σε μια εποχή που οι γυναίκες πληρώνονταν λιγότερο από τους άντρες. Επικεφαλής της Universal τότε ήταν ο Ron Meyer, και στην πραγματικότητα μου έστειλε μια επιταγή μπόνους. Ήταν πολύ γλυκό εκ μέρους τουΗ Μπάρμπρα Στρέιζαντ είχε πρωταγωνιστήσει δίπλα στους Μπεν Στίλερ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τέρι Πόλο το 2004, ενσαρκώνοντας τη μητέρα του Γκρεγκ Φόκερ (Στίλερ). Στο σίκουελ του «Meet the Parents» (2000), η Στρέιζαντ και ο Ντάστιν Χόφμαν συστήθηκαν ως οι γονείς του Γκρεγκ. Η Στρέιζαντ και ο Χόφμαν επανέλαβαν τους ρόλους τους στο «Little Fockers» του 2010.Η ερμηνεύτρια είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στην πληρωμή της, μέσα από τα απομνημονεύματά της «My Name Is Barbra» (2023). «Δεν ρώτησα πόσα έπαιρναν οι άλλοι ηθοποιοί, αλλά πληγώθηκα πολύ όταν έμαθα ότι ο Ντάστιν έπαιρνε τριπλάσια αμοιβή από εμένα, συν ένα μικρό ποσοστό επί των κερδών, κάτι που έχει σημασία για μια ταινία που έβγαλε 520 εκατομμύρια δολάρια», έγραψε. «Μου είπαν ως δικαιολογία ότι ήμουν η τελευταία που υπέγραψε. Το μόνο που με παρηγόρησε ήταν ότι ο αγαπημένος μου φίλος, τότε επικεφαλής της Universal, μου έδωσε ένα μπόνους… Το πρώτο και μοναδικό που πήρα ποτέ. Υποθέτω ότι κι εκείνος θεώρησε ότι ήταν άδικο», συνέχισε.έχει κάνει ελάχιστες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια — η πιο πρόσφατη ήταν σε επεισόδιο του «Modern Family» το 2016, ενώ στον κινηματογράφο εμφανίστηκε τελευταία φορά το 2012, στην ταινία «The Guilt Trip».: Shutterstock