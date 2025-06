Eρωτευμένη η Μπίλι Άιλις - Είναι σε σχέση με τον ηθοποιό Νατ Γουλφ

Μία πολύ ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή της φαίνεται πως βιώνει η Μπίλι Άιλις. Η τραγουδίστρια είναι εδώ και κάποιους μήνες, ζευγάρι με τον Νατ Γουλφ και δείχνει πολύ ερωτευμένη. Άτομο από το περιβάλλον της σταρ μίλησε στο US Weekly και αναφέρθηκε στη σχέση της, εξηγώντας πως οι δυο τους ήταν αρχικά φίλοι και στη συνέχεια, ερωτεύτηκαν.«Η φιλία τους εξελίχθηκε σε σχέση. Πάει πολύ καλά. Είναι ερωτευμένη», ανέφερε. Αν και οι δυο τους δεν έχουν κάνει επίσημα κάποιο σχόλιο για τη σχέση τους, οι πρώτες φήμες που τους ήθελαν μαζί κυκλοφόρησαν στις αρχές του 2025. Πρόσφατα, εθεάθησαν μαζί να πίνουν σαμπάνια σε ένα μπαλκόνι της Βενετίας.Το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 στο Academy Museum Gala. Οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά, λόγω των κοινών τους διαγνώσεων με σύνδρομο Τουρέτ. «Όταν είδα τη Μπίλι σε συνεντεύξεις, είπα "α, είναι μια από εμάς"», δήλωσε ο αδερφός του Νατ Γουλφ, Άλεξ στο Variety τον Οκτώβριο του 2024.Ο Νατ Γουλφ εμφανίστηκε στο βιντεοκλίπ της Μπίλι Άιλις για το κομμάτι «Chihirο» τον Ιούνιο του 2024, ενώ ο αδερφός του, Άλεξ Γουλφ άνοιξε πολλές φορές με την μπάντα του την περιοδεία της, «Hit Me Hard and Soft».Στο παρελθόν, η Μπίλι Άιλις είχε συνδεθεί ερωτικά με τον frontman των «Neighbourhood», Τζες Ράδερφορντ από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Μάιο του 2023. Έκτοτε, παραμένουν καλοί φίλοι. Από την πλευρά του, ο Νατ Γουλφ είχε στο παρελθόν σχέση με την Μιράντα Κόσγκροουβ, αλλά και την συμπρωταγωνίστριά του στο «Palo Alto», Μάργκαρετ Κουόλεϊ. Τέλος, είχε συνδεθεί ερωτικά και με την πρωταγωνίστρια του «Tell Me Lies», Γκρέις Βαν Πάτεν.: Shutterstock