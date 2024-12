Μπίλι Άιλις: Έκανε τον απολογισμό της για το 2024 - Ήταν ένας χρόνος γεμάτος φιλία και... πολύ καλό σεξ

έκανε τον απολογισμό της για τη χρονιά που φεύγει, αναφέροντας πως το 2024 ήταν γεμάτο φίλους, αλλά και... πολύ καλό σεξ. Στην τελευταία της συνέντευξη στο Vanity Fair -η Άιλις κάνει ετησίως μια συνέντευξη για το περιοδικό από το 2017, απ' όταν ήταν 15 ετών- η 23χρονη τραγουδίστρια, αποκάλυψε ότι κατάφερε να εκπληρώσει τις επιθυμίες του νεότερου εαυτού της.Η τραγουδίστρια του «Birds of a Feather» είδε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της του 2023, στην οποία απαριθμούσε κάποια πράγματα που ήθελε να πετύχει. Απαντώντας στον νεότερο εαυτό της, η σταρ εξήγησε ότι έχει εκπληρώσει μεγάλο μέρος της λίστας της - συμπεριλαμβανομένου του «καλού σεξ». Όπως είπε: «Δεν έκανα τίποτα άλλο από το να κάνω φίλους όλη τη χρονιά και ήρθα τόσο κοντά με ανθρώπους που δεν ήμουν μαζί τους πριν, και έγινα ξανά φίλη με ανθρώπους με τους οποίους ήμουν παλιά φίλη. Ήταν απλά μια χρονιά γεμάτη φιλία, η οποία ειλικρινά, παρόλο που έλεγα πολλά πράγματα που θέλω να κάνω, αυτό ήταν το πράγμα που πραγματικά ήθελα να κάνω και το έκανα και ήταν φοβερό».«Και ναι, έκανα πολύ καλό σεξ», κατέληξε πριν απευθυνθεί ξανά στον νεότερο εαυτό της: «Οπότε, παρακαλώ, Μπίλι».Η αποκάλυψη για την ιδιωτική ζωή της βραβευμένης με Grammy καλλιτέχνιδας έρχεται λίγο μετά τη δήλωσή της σε μια άλλη συνέντευξη ότι δεν έχει σκοπό να συζητήσει δημόσια για τη σεξουαλικότητά της ή τις προσωπικές της σχέσεις ξανά . Στο εξώφυλλο του Νοεμβρίου της Vogue, η Άιλις δήλωσε ότι μετάνιωσε που ήταν ειλικρινής σχετικά με την έλξη της προς τις γυναίκες - συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ότι «εκφοβίζεται από αυτές και την ομορφιά τους και την παρουσία τους» - σε μια συνέντευξη του 2023 για το τεύχος The Power of Women του Variety.«Εύχομαι να μην ήξερε κανείς τίποτα για τη σεξουαλικότητά μου ή τίποτα για την προσωπική ζωή μου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ», παραδέχτηκε στη Vogue. «Και ελπίζω ότι δεν θα το ξαναμάθουν ποτέ». «Και δεν πρόκειται ποτέ ξανά να μιλήσω για τη σεξουαλικότητά μου», συνέχισε. «Και δεν θα μιλήσω ποτέ ξανά για το με ποιον βγαίνω». Εξηγώντας περαιτέρω την απόφασή της, η νεαρή σταρ δήλωσε ότι υποτίμησε ότι «τα πράγματα που λέω θα γίνουν η μεγαλύτερη είδηση σε ολόκληρο τον κόσμο». Είχε δηλώσει επίσης ότι ακόμα μαθαίνει να διαχειρίζεται τη φήμη και σκοπεύει να είναι πιο προσεκτική με τα λόγια της στο μέλλον. «Είμαστε όλοι μωρά», είπε. «Είμαστε όλοι μικρά παιδιά που μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε τους εαυτούς μας».Φωτογραφία άρθρου: Splashnews.com / IDEAL IMAGE