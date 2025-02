Σερένα Γουίλιαμς: Η υποστήριξη του συζύγου της μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε για τον χορό της στο Super Bowl

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν κατά την εμφάνιση του Κέντρικ Λαμάρ στο Super Bowl LIX την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου ήταν όταν κάλεσε τη Σερένα Γουίλιαμς να χορέψει στη σκηνή κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Not Like Us». Ενώ πολλοί θαυμαστές της στο διαδίκτυο ενθουσιάστηκαν με την απρόσμενη εμφάνιση, οεξέφρασε τη δική του άποψη, στρέφοντας τα βέλη του κατά του συζύγου της Σερένα Γουίλιαμς, του συνιδρυτή του Reddit,«Αν ήμουν ο άντρας σου, θα σκεφτόμουν "γιατί βρίσκεσαι εκεί πάνω και τον κοροϊδεύεις, κοροϊδεύεις τον πρώην σου;"», είπε ο αναλυτής αθλητικών ειδήσεων στο podcast του, First Take, στις 10 Φεβρουαρίου. «Αν ήμουν παντρεμένος και η γυναίκα μου αποφάσιζε να τρολάρει τον πρώην της, ας γυρίσει πίσω στον... γιατί προφανώς δεν ταιριάζει μαζί μου. Τι σε νοιάζει αυτός, αφού είσαι μαζί μου; Αντίο!», τόνισε στη συνέχεια.Ο Drake και η Σερένα Γουίλιαμς είχαν σχέση το 2015, με τον ράπερ να αποκαλύπτει ότι το τραγούδι του «Too Good» του 2016 ήταν εμπνευσμένο από την αθλήτρια. Η εμφάνισή της στο σόου εικάστηκε πως ήταν μια υπονοούμενη κίνηση κατά του Drake, καθώς το κομμάτι «Not Like Us» είναι ένα ξεκάθαρο diss σε εκείνον.Άλλωστε έχουν προηγούμενα, αφού το 2022, ο Drake εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Οχάνιαν στο τραγούδι του «Middle of the Ocean»: «Παράπλευρη σημείωση, Σερένα, ο άντρας σου είναι θαυμαστής/ Λέει πως δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά όχι, κορίτσι, είναι σαν να έρχεσαι για σούσι/ Μπορεί να εμφανιστούμε ξαφνικά μαζί σαν το Suzuki».Ο συν-οικοδεσπότης Ryan Clark παρενέβη στη συζήτηση, λέγοντας: «Αν είσαι με τη Σερένα Γουίλιαμς, θα είσαι ο άντρας που την υποστηρίζει ούτως ή άλλως. Μην αρχίσεις τώρα, δεν θα κάνεις κουμάντο στο σπίτι της».Ο Αλέξις Οχάνιαν τελικά απάντησε στις δηλώσεις του Σμιθ μέσω του Twitter. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος βρισκόταν στο Super Bowl στη Νέα Ορλεάνη, απάντησε σε ένα tweet της New York Post για τα σχόλια του Smith. «Σε καταλαβαίνω Στίβεν», έγραψε αρχικά και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι θα έπρεπε να γνωρίζω καλύτερα, αλλά συνεχίζω να εκπλήσσομαι από το πλήρες φάσμα της εξυπνάδας και της ηλιθιότητας στην ανθρωπότητα».