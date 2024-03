Όσκαρ 2024: Τέσσερα τα βραβεία για το Poor Things του Λάνθιμου, σάρωσε με επτά το Oppenheimer - Δείτε βίντεο

Με το «» τουνα κατακτάτρία βραβεία στις κατηγορίες Σκηνογραφίας, Κομμώσεις-Μακιγιάζ και Σχεδιασμό Κοστουμιών ολοκληρώθηκε η 96η ετήσια απονομή των Όσκαρ στο Χόλιγουντ. Η Έμα Στόουν έκανε τέσσερα τα βραβεία για την ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, καθώς κέρδισε το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου. ΩστόσοΤο «Oppenheimer» ήταν η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες: 13. Ακολουθούσε το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου με 11 υποψηφιότητες. Το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε με 10 και τέλος το «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ με 8.Δείτεπερισσότερες εμφανίσεις στο Κόκκινο Χαλί των Όσκαρ, ο οποίος ανέλαβε για 4η φορά την παρουσίση της μεγάλης βραδιάς, άνοιξε το σόου με ένα σύντομο, προηχογραφημένο σκετς με την πρωταγωνίστρια της «Barbie» Μάργκοτ Ρόμπι και στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος. Ο παρουσιαστής συμπεριέλαβε τον Μέσι, τον σκύλο από την ταινία «Anatomy of a Fall», στον μονόλογό του για τα Όσκαρ και η κάμερα στράφηκε προς το ζώο που καθόταν δίπλα στο αφεντικό του.Μάλιστα η ταινία «» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Το δικαστικό δράμα με σκηνικό ακροαματική διαδικασία όπου συγγραφέας βρίσκεται κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της. Η Ζιστίν Τριέ, που σκηνοθέτησε την ταινία, μοιράζεται το βραβείο με τον σύντροφό της Αρτίρ Αραρί, με τον οποίο συνυπέγραψαν το σενάριο—που δημιούργησαν εν μέσω της πανδημίας. Το φιλμ, που έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, ανατέμνει την διάλυση ενός γάμου κι αφήνει πάντα να πλανώνται αμφιβολίες για την αλήθεια.

Presenting your Best Picture nominees for the 96th #Oscars ... American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things and The Zone of Interest pic.twitter.com/OKdWE3qm9n

#AnatomyofaFall writers Justine Triet and Arthur Harari wins best original screenplay at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/MAh8Kk88OR — The Hollywood Reporter (@THR) March 10, 2024

BTS of how John Cena went from naked to partially clothed during his #Oscars bit | Courtesy: @chrissgardner pic.twitter.com/E5YRe57C4y — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Emma Stone wins Best Actress at the 2024 #Oscars for her role in #PoorThings pic.twitter.com/r3ypYnmNEZ — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Da'Vine Joy Randolph wins the award for actress in a supporting role at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/2p5zrSx4yK — The Hollywood Reporter (@THR) March 10, 2024

«Οπενχάιμερ», το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, ταινία η οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές και γνώρισε επίσης εμπορική επιτυχία. Ο 47χρονος Ιρλανδός ηθοποιός, που ερμηνεύει με τον παράδοξα εύθραυστο τρόπο του τον φυσικό που ανέτρεψε την ιστορία, επικράτησε των Πολ Τζιαμάτι («Τα παιδιά του χειμώνα»), Μπράντλι Κούπερ («Maestro»), Τζέφρι Ράιτ («American Fiction») και Κόλμαν Ντομίνγκο («Rustin»).





Cillian Murphy wins Best Actor for his role in #Oppenheimer at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/UmRAiLO9Qg — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024





Αυτό ήταν το 5ο αγαλματίδιο, ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε και το 6ο βραβείο με τον Κρίστοφερ Νόλαν να κερδίζει αυτό του Καλύτερου Σκηνοθέτη.





Christopher Nolan wins Best Director at the 2024 #Oscars for #Oppenheimer pic.twitter.com/bn4dxdAmw3 — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024





Το μάλλον απρόβλεπτο, ραφιναρισμένο μπλοκμπάστερ, το οποίο έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office, είχε μετατρέψει ήδη τον 53χρονο αμερικανοβρετανό σκηνοθέτη στο φαβορί των βραβείων. Επικράτησε των Μάρτιν Σκορσέζε («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Ζιστίν Τριέ («Ανατομία μιας πτώσης»), Γιώργου Λάνθιμου («Poor Things») και Μπράντλι Κούπερ («Maestro»).



Το Όπενχάιμερ πήρε και το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, φτάνοντας τα 7 συνολικά μέσα στη βραδιά.









“I’d like to thank my terrible childhood and the Academy in that order.”



Robert Downey Jr. accepts his first Oscar for Actor in a Supporting Role for “Oppenheimer.”#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/R9f5fQ5MBV — ABC News (@ABC) March 11, 2024

αινία του Κρίστοφερ Νόλαν πήρε και το αγαλματίδιο για το καλύτερο μοντάζ, την καλύτερη φωτογραφία και την καλύτερη μουσική επένδυση.

#GodzillaMinusOne wins achievement in visual effects at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/FV4MMG310Q — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

To close out the night, the Academy Award for Best Picture goes to... 'Oppenheimer'! #Oscars pic.twitter.com/nLWam9DWvP — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Congratulations on your win for Best Directing, Christopher Nolan! #Oscars pic.twitter.com/sVsU31eYir — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Best Actor in a Leading Role goes to Cillian Murphy! #Oscars pic.twitter.com/4BgQJpd6Ou — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

And the Oscar for Best Actress goes to... Emma Stone! #Oscars pic.twitter.com/IbKHKWSiby — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Congratulations to Robert Downey Jr. on winning Best Supporting Actor for 'Oppenheimer'! #Oscars pic.twitter.com/fFrgo9SiEn — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Congratulations to Da'Vine Joy Randolph for winning the Oscar for Best Supporting Actress for 'The Holdovers'! #Oscars pic.twitter.com/gAJkwPsQiE — The Academy (@TheAcademy) March 10, 2024

Congratulations to Justine Triet and Arthur Harari on winning Best Original Screenplay for 'Anatomy of a Fall'! #Oscars pic.twitter.com/vaNhZhhUfG — The Academy (@TheAcademy) March 10, 2024

“I felt so much joy making this movie and I want other people to experience that joy....The next Martin Scorsese is out there…they just want a shot.”



Cord Jefferson accepts the award for Best Adapted Screenplay for "American Fiction.”#Oscarshttps://t.co/i3EbIDjl0l pic.twitter.com/sRqLbPAOPV — Good Morning America (@GMA) March 10, 2024

Congratulations to '20 Days in Mariupol' — this year's Best Documentary Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/y1Qsf7bTpm — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

'The Last Repair Shop' wins the Oscar for Best Documentary Short Film. Congratulations! #Oscars pic.twitter.com/HK4aT2lZXP — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

'The Wonderful Story of Henry Sugar' is taking home the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars pic.twitter.com/n1h3JiLcii — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

The Oscar for Best Animated Short Film goes to... 'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'! #Oscars pic.twitter.com/NGMnf1PB9b — The Academy (@TheAcademy) March 10, 2024

Music to our ears! Ludwig Göransson is the winner of this year's Best Original Score Oscar for 'Oppenheimer'. #Oscars pic.twitter.com/jfi0wswmWM — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Billie Eilish and Finneas O'Connell win the Oscar for Best Original Song for "What Was I Made For?" from 'Barbie'! #Oscars pic.twitter.com/QuwPQZMaBF — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

The Oscar for Best Sound goes to... 'The Zone of Interest'! #Oscars pic.twitter.com/YCnCLncEig — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Congratulations to the talented production design team behind 'Poor Things'! #Oscars pic.twitter.com/3cGz0bm6zi — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Oppenheimer





The Oscar for Best Cinematography goes to... 'Oppenheimer'! #Oscars pic.twitter.com/6Q7qKcbrae — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

The Academy Award for Best Hair & Makeup goes to... 'Poor Things'! #Oscars pic.twitter.com/JmxLsn7YBq — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

That Oscar looks good on you! Congratulations to 'Poor Things' for winning the Oscar for Best Costume Design! #Oscars pic.twitter.com/LSxMftF0Xm — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

'Oppenheimer' made the final cut! Congratulations on the Oscar for Best Film Editing! #Oscars pic.twitter.com/yXS8B3zYin — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Congratulations to the the team behind 'Godzilla Minus One', this year's Best Visual Effects winner! #Oscars pic.twitter.com/HAUD4XL64k — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Το πρώτο της αγαλματίδιο κέρδισε και η ταινία του Λάνθιμου τογια τα καλύτερα χτενίσματα και μέικ απ, ενώ ακολούθησαν Οσκαρ και στις κατηγορίες σκηνογραφία και σχεδιασμός κοστουμιών.Το Όσκαρ για τον καλύτερο σχεδιασμό κοστουμιών το έδωσε οο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή όπως τον γέννησε η μητέρα του, με τον φάκελο να κρύβει το επίμαχο σημείο.κέρδισε το Όσκαρ Α΄Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνία της στην ταινία «Poor Things». Ήδη βραβευμένη για τον ρόλο της στην ταινία «La La Land», η 35χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός αυτή τη φορά ενσάρκωσε μια αυτόχειρα την οποία επαναφέρει στη ζωή εκκεντρικός επιστήμονας εμφυτεύοντάς της εγκέφαλο αγέννητου εμβρύου και ξεκινά να ανακαλύπτει τη ζωή από την αρχή, χωρίς αιδώ ή προκαταλήψεις. Επικράτησε των Λίλι Γκλάντστοουν («Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Σάντρα Χούλερ («Ανατομία μιας πτώσης»), Κάρι Μάλιγκαν («Maestro») και Ανέτ Μπένινγκ («Nyad»)κέρδισε το πρώτο βραβείο της βραδιάς: το Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» («The Holdovers», σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν). Η ερμηνεία της 37χρονης αφροαμερικανίδας ηθοποιού στον ρόλο της Μέρι Λαμ της χάρισε την επικράτηση έναντι βαρύτερων ονομάτων: το βραβείο διεκδικούσαν επίσης η Τζόντι Φόστερ («Nyad»), η Αμέρικα Φερέρα («Μπάρμπι»), η Έμιλι Μπλαντ («Οπενχάιμερ»), και η Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple»)..Το Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ογια την ερμηνία του στην ταινίακέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Οπενχάιμερ», στον ρόλο του γραφειοκράτη που μετατρέπεται σε νέμεση του κεντρικού ήρωα. Η παρουσία του στο πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας το οποίο φιλοτέχνησε ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι καθοριστική για την ταπείνωση του επιστήμονα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επέτρεψε στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιοτ να επικρατήσει των άλλων διεκδικητών του βραβείου, των Ράιαν Γκόσλινγκ («Μπάρμπι»), Ρόμπερτ ντε Νίρο («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Μαρκ Ράφαλο («Poor things») και Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («American Fiction»)..H τΤο «American Fiction» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου. Ο συγγραφέας Cord Jefferson ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο.Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους απονεμήθηκε στο «War is Over! Εμπνευσμένο από τη μουσική των John & Yoko.Το φιλμ «Το αγόρι και ο ερωδιός», το πιο πρόσφατο έργο του Ιάπωνα μετρ του μάνγκα Χαγιάο Μιγιαζάκι, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας ανιμέισον. Η ταινία φαντασίας, πιθανόν η τελευταία του 83χρονου δημιουργού, έκανε την έκπληξη, επικρατώντας του φαβορί, που ήταν η ταινία «Spider-Man: Across the Spider-Verse». Οι άλλες τρεις ταινίες που διεκδικούσαν το αγαλματίδιο ήταν οι «Nimona», «Στο στοιχείο τους» («Elemental», στούντιο Pixar) και «Robot dreams».Όσκαρ για τα καλύτερα οπτικά εφέ πήρε ο «Godzilla Minus One», δηλαδή η 37η ταινία της με το διάσημο τέρας, το οποίο προτάθηκε πρώτη φορά για βραβείο στην 70χρονη ιστορία του franchise.Το βρετανικό φιλμ «Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» (The Zone of Interest, σκηνοθεσία Τζόναθαν Γκλέιζερ) έλαβε Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας και καλύτερου ήχου: πρόκειται για το σουρεαλιστικό χρονικό της ανέμελης ζωής μιας οικογένειας ναζί σε βίλα πλάι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης-εξόντωσης Άουσβιτς.Η ταινία θίγει τη φρίκη του Ολοκαυτώματος, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του φράκτη του οικογενειακού κήπου, αλλά ποτέ δεν εμφανίζεται. Αυτή η αφήγηση της κοινοτοπίας του κακού επικράτησε των άλλων ταινιών που διαγωνίζονταν, των «Io Capitano» (Ιταλία), «Perfect Days» (Ιαπωνία), «Στο γραφείο των καθηγητών» (Γερμανία) και «Society of the Snow» (Ισπανία).Το «The Wonderful Story of Henry Sugar», σε σκηνοθεσία Γουές Άντερσον, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας μικρού μήκους ζωντανής δράσης. Αυτό ήταν το πρώτο Όσκαρ για τον Άντερσον μετά από οκτώ υποψηφιότητες. Δεν ήταν στο Dolby Theatre για να παραλάβει το βραβείο.American FictionAnatomy of a FallBarbieThe HoldoversKillers of the Flower MoonMaestroPast LivesPoor ThingsThe Zone of InterestΖυστίν Τριέτ, Anatomy of a FallΜάρτιν Σκορσέζε, Killers of the Flower MoonΓιώργος Λάνθιμος, Poor ThingsΤζόναθαν Γκλέιζερ, The Zone of InterestΜπράντλεϊ Κούπερ, MaestroΚόλμαν Ντομίνγκο, RustinΠολ Τζιαμάτι, The HoldoversΤζέφρι Ράιτ, American FictionΑνέτ Μπένινγκ, NyadΛίλι Γκλάντστοουν, Killers of the Flower MoonΣάντρα Χούλερ, Anatomy of a FallΚάρεϊ Μάλιγκαν, MaestroΣτέρλιγνκ Κ. Μπράουν, American FictionΡόμπερτ Ντε Νίρο, Killers of the Flower MoonΡάιαν Γκόσλινγκ, BarbieΜαρκ Ράφαλο, Poor ThingsΈμιλι Μπλαντ, OppenheimerΝτανιέλ Μπρουκς, The Color PurpleΑμέρικα Φερέρα, BarbieΤζόντι Φόστερ, NyadThe HoldoversMaestroMay DecemberPast LivesBarbieOppenheimerPoor ThingsThe Zone of InterestΚαλύτερη Ταινία Κινουμένων ΣχεδίωνThe Boy and the HeronElementalNimonaRobot DreamsSpider-Man: Across the Spider-VerseIo Capitano (Ιταλία)Perfect Days (Ιαπωνία)Society of the Snow (Ισπανία)The Teachers' Lounge (Γερμανία)Bobi Wine: The People's PresidentThe Eternal MemoryFour DaughtersTo Kill a TigerThe ABCs of Book BanningThe Barber of Little RockIsland in BetweenNai Nai & Wai PoThe AfterInvincibleKnight of FortuneRed, White, and BlueΣτο Στοιχείο τουςNimonaRobot DreamsSpider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-ΣύμπανLetter to a PigNinety-Five SensesOur UniformPachydermeAmerican FictionIndiana Jones and the Dial of DestinyKillers of the Flower MoonPoor Things"The Fire Inside", Flamin' Hot"I'm Just Ken", Barbie"It Never Went Away", American Symphony"Wahzhaze (A Song for My People), Killers of the Flower MoonThe CreatorMaestroMission: Impossible — Dead Reckoning Part OneOppenheimerBarbieKillers of the Flower MoonNapoleonOppenheimerEl CondeKillers of the Flower MoonMaestroPoor ThingsGoldaMaestroOppenheimerSociety of the SnowBarbieKillers of the Flower MoonNapoleonOppenheimerAnatomy of a FallThe HoldoversKillers of the Flower MoonPoor ThingsThe CreatorGuardians of the Galaxy Vol. 3Mission: Impossible — Dead Reckoning Part OneNapoleon