Μπαπτίστα

Πριν από αυτό, άφησε το στίγμα της στην πορτογαλική βιομηχανία του θεάματος με εμφανίσεις σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως τα «A Impostora», «Filha da Lei», «A Criação» και «Jogo Duplo».Η Μπαπτίστα πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Mrs. Harris Goes to Paris», η οποία γνώρισε εμπορική επιτυχία στην Αμερική στο κύκλωμα των arthouse ταινιών. το 2022 κέρδισε το «Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενης Ηθοποιού» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Παράλληλα, έχει αναλάβει τον κεντρικό ρόλο στο επερχόμενο φιλμ «The Way of the Wind», σε σκηνοθεσία Τέρενς Μάλικ.Πέρα από την καριέρα της ως ηθοποιός, η Μπαπτίστα πραγματοποιεί φιλανθρωπικές δράσεις. Το 2018, αφιέρωσε τον χρόνο της σε ένα ορφανοτροφείο στην Καμπότζη, εστιάζοντας σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.Σε μια ειλικρινή συνέντευξη για το τεύχος Sexiest Man, ο Έβανς άφησε να εννοηθεί ότι επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια και μίλησε λιτά για τη σχέση του με τη Μπαπτίστα.Τον Ιανουάριο του 2023, μια πηγή αποκάλυψε στο Us Weekly ότι ο Έβανς και ηήταν εξαιρετικά αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον, δηλώνοντας: «Αυτή είναι η πιο αφοσιωμένη σχέση που μπορεί να θυμηθεί κανείς ότι έχει υπάρξει εδώ και πολύ καιρό, αν όχι ποτέ».