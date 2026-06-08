Πυρηνικό καταφύγιο, γήπεδα και τεχνητό ηφαίστειο: Νέες εικόνες από τη βίλα Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία που πωλείται για 300 - 500 εκατ. ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Σαρδηνία Βίλα Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Πυρηνικό καταφύγιο, γήπεδα και τεχνητό ηφαίστειο: Νέες εικόνες από τη βίλα Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία που πωλείται για 300 - 500 εκατ. ευρώ

Η βίλα βρίσκεται σε ένα κτήμα μεγαλύτερο σε έκταση από το Βατικανό - Στο ακίνητο υπάρχουν εξωτερικές πισίνες, εγκαταστάσεις σπα, επτά ανεξάρτητες βίλες φιλοξενίας, μικρότερα εξοχικά κτίσματα, παιδικές χαρές, ελικοδρόμιο, καθώς και πυρηνικό καταφύγιο

Πυρηνικό καταφύγιο, γήπεδα και τεχνητό ηφαίστειο: Νέες εικόνες από τη βίλα Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία που πωλείται για 300 - 500 εκατ. ευρώ
20 ΣΧΟΛΙΑ
Η Βίλα Σερτόσα, η θρυλική παραθαλάσσια κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, επανέρχεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς αμερικανική εταιρεία πολυτελών ακινήτων δημοσίευσε περισσότερες από 100 φωτογραφίες του κτήματος, προσφέροντας για πρώτη φορά μια εκτενή εικονική περιήγηση σε μία από τις ακριβότερες ιδιωτικές κατοικίες που έχουν διατεθεί ποτέ προς πώληση στην Ιταλία.

Η εταιρεία Carolwood Partners, με έδρα το Μπέβερλι Χιλς, δημιούργησε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα αφιερωμένη αποκλειστικά στο ακίνητο, παρουσιάζοντας εικόνες από τη βίλα, το κτήμα που αποτέλεσε για δεκαετίες το προσωπικό καταφύγιο του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας.

Στο συνοδευτικό υλικό, το ακίνητο περιγράφεται ως «ένας χώρος πολυτέλειας», αποτυπώνοντας το μέγεθος και τη μοναδικότητα της ιδιοκτησίας.

Πυρηνικό καταφύγιο, γήπεδα και τεχνητό ηφαίστειο: Νέες εικόνες από τη βίλα Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία που πωλείται για 300 - 500 εκατ. ευρώ
Πυρηνικό καταφύγιο, γήπεδα και τεχνητό ηφαίστειο: Νέες εικόνες από τη βίλα Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία που πωλείται για 300 - 500 εκατ. ευρώ

Ένα κτήμα μεγαλύτερο από το Βατικανό

Η Βίλα Σερτόσα, θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο εντυπωσιακές ιδιωτικές κατοικίες της Ευρώπης. Το κτήμα εκτείνεται σε περίπου 580.000 τετραγωνικά μέτρα, έκταση που ξεπερνά εκείνη του Βατικανού, αν και φυσικά όχι σε ύψος ή οικοδομική κλίμακα.

Στην ιδιοκτησία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επτά εξωτερικές πισίνες, εγκαταστάσεις σπα, επτά ανεξάρτητες βίλες φιλοξενίας, μικρότερα εξοχικά κτίσματα, γήπεδα ποδοσφαίρου και γκολφ, παιδικές χαρές, το βοτανικό κήπο, ελικοδρόμιο, τεχνητό ηφαίστειο, καθώς και πυρηνικό καταφύγιο.


Τιμή έως και 500 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η βίλα βρίσκεται στην αγορά εδώ και αρκετό διάστημα. Τη διαδικασία πώλησης έχει αναλάβει η Sotheby’s International Realty, με τη συνεργασία της Knight Castle Real Estate για τη Μέση Ανατολή και της Carolwood Partners για την αμερικανική αγορά.

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Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί τιμή πώλησης, στην αγορά ακινήτων κυκλοφορούν εκτιμήσεις που ανεβάζουν την αξία της έως και τα 500 εκατομμύρια ευρώ. 

Το κόστος συντήρησης παραμένει επίσης εξαιρετικά υψηλό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δαπάνες για προσωπικό, κηπουρούς, τεχνικές υπηρεσίες, φόρους και λειτουργικά έξοδα προσεγγίζουν το 1 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Πυρηνικό καταφύγιο, γήπεδα και τεχνητό ηφαίστειο: Νέες εικόνες από τη βίλα Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία που πωλείται για 300 - 500 εκατ. ευρώ

Από τη «Βίλα Μοναστέρο» στο σύμβολο της εποχής Μπερλουσκόνι

Όταν ο Μπερλουσκόνι απέκτησε το ακίνητο τη δεκαετία του 1980, η κατοικία ήταν γνωστή ως Βίλα Μοναστέρο. Σταδιακά, όμως, ο Ιταλός επιχειρηματίας και πολιτικός επέκτεινε την ιδιοκτησία αγοράζοντας γειτονικά οικόπεδα και κατοικίες.

Σήμερα, μόνο η κεντρική βίλα διαθέτει 14 υπνοδωμάτια και ισάριθμα μπάνια, ενώ η συνολική στεγασμένη επιφάνεια των κτιρίων φτάνει περίπου τα 4.500 τετραγωνικά μέτρα.

Σύμφωνα με τεχνική έκθεση του 2021 που συντάχθηκε για λογαριασμό της οικογένειας Μπερλουσκόνι, η αξία της περιουσίας εκτιμήθηκε σε περίπου 259 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη αποτίμηση δεν θεωρείται εμπορική αξιολόγηση της αγοράς, αλλά τεχνική εκτίμηση για εσωτερική χρήση.

Πυρηνικό καταφύγιο, γήπεδα και τεχνητό ηφαίστειο: Νέες εικόνες από τη βίλα Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία που πωλείται για 300 - 500 εκατ. ευρώ
Πυρηνικό καταφύγιο, γήπεδα και τεχνητό ηφαίστειο: Νέες εικόνες από τη βίλα Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία που πωλείται για 300 - 500 εκατ. ευρώ


Το παραθαλάσσιο κέντρο της διεθνούς διπλωματίας

Πέρα από πολυτελής εξοχική κατοικία, η Βίλα Σερτόσα διαδραμάτισε για χρόνια σημαντικό ρόλο στις διεθνείς επαφές του Μπερλουσκόνι.

Κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεών του, ιδιαίτερα την περίοδο 2001-2011, η βίλα φιλοξένησε ανεπίσημες συναντήσεις με κορυφαίους πολιτικούς ηγέτες. Ανάμεσά τους βρέθηκαν ο Τζορτζ Μπους, ο Τόνι Μπλερ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο και ο Μίρεκ Τοπολάνεκ.

Το 2004, μάλιστα, κυβερνητικό διάταγμα χαρακτήρισε τη βίλα «εναλλακτική έδρα υψηλής ασφαλείας για την προστασία του πρωθυπουργού», αναβαθμίζοντας θεσμικά τον ρόλο της.

Παράλληλα, το ακίνητο βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας φωτογραφιών και ρεπορτάζ που αφορούσαν την προσωπική ζωή του Μπερλουσκόνι. Ιδιαίτερη αίσθηση είχαν προκαλέσει οι φωτογραφίες του φωτορεπόρτερ Αντονέλο Τζαπάντου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης και απεικόνιζαν στιγμές από ιδιωτικές συγκεντρώσεις στη βίλα.

Πυρηνικό καταφύγιο, γήπεδα και τεχνητό ηφαίστειο: Νέες εικόνες από τη βίλα Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία που πωλείται για 300 - 500 εκατ. ευρώ


Οι κληρονόμοι και η αναζήτηση αγοραστή

Μετά τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 2023, η βίλα πέρασε στους κληρονόμους του, οι οποίοι αποφάσισαν να την διαθέσουν προς πώληση.

Κατά καιρούς έχουν ακουστεί ονόματα πιθανών ενδιαφερομένων, από τον σουλτάνο του Μπρουνέι έως επενδυτές από τη Μέση Ανατολή και διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, καμία από τις φημολογούμενες επαφές δεν έχει οδηγήσει σε συμφωνία.

Η δημοσίευση του νέου φωτογραφικού υλικού δίνει πλέον στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να εξερευνήσει λεπτομερώς ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα ακίνητα της Ιταλίας, το οποίο εξακολουθεί να αναζητά τον επόμενο ιδιοκτήτη του.
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