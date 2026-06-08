Πυρηνικό καταφύγιο, γήπεδα και τεχνητό ηφαίστειο: Νέες εικόνες από τη βίλα Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία που πωλείται για 300 - 500 εκατ. ευρώ

Από τη «Βίλα Μοναστέρο» στο σύμβολο της εποχής Μπερλουσκόνι



Το παραθαλάσσιο κέντρο της διεθνούς διπλωματίας



Οι κληρονόμοι και η αναζήτηση αγοραστή

Όταν ο Μπερλουσκόνι απέκτησε το ακίνητο τη δεκαετία του 1980, η κατοικία ήταν γνωστή ως Βίλα Μοναστέρο. Σταδιακά, όμως, ο Ιταλός επιχειρηματίας και πολιτικός επέκτεινε την ιδιοκτησία αγοράζοντας γειτονικά οικόπεδα και κατοικίες.Σήμερα, μόνο η κεντρική βίλα διαθέτεικαι ισάριθμα μπάνια, ενώ η συνολική στεγασμένη επιφάνεια των κτιρίων φτάνει περίπου τα 4.500 τετραγωνικά μέτρα.Σύμφωνα με τεχνική έκθεση του 2021 που συντάχθηκε για λογαριασμό της οικογένειας Μπερλουσκόνι, η αξία της περιουσίας εκτιμήθηκε σε περίπου 259 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη αποτίμηση δεν θεωρείται εμπορική αξιολόγηση της αγοράς, αλλά τεχνική εκτίμηση για εσωτερική χρήση.Πέρα από πολυτελής εξοχική κατοικία, η Βίλα Σερτόσα διαδραμάτισε για χρόνια σημαντικό ρόλο στις διεθνείς επαφές του Μπερλουσκόνι.Κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεών του, ιδιαίτερα την περίοδο 2001-2011, η βίλα φιλοξένησε ανεπίσημες συναντήσεις με κορυφαίους πολιτικούς ηγέτες. Ανάμεσά τους βρέθηκαν ο Τζορτζ Μπους, ο Τόνι Μπλερ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο και ο Μίρεκ Τοπολάνεκ.Το 2004, μάλιστα, κυβερνητικό διάταγμα χαρακτήρισε τη βίλα «για την προστασία του πρωθυπουργού», αναβαθμίζοντας θεσμικά τον ρόλο της.Παράλληλα, το ακίνητο βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας φωτογραφιών και ρεπορτάζ που αφορούσαν την προσωπική ζωή του Μπερλουσκόνι. Ιδιαίτερη αίσθηση είχαν προκαλέσει οι φωτογραφίες του φωτορεπόρτερ Αντονέλο Τζαπάντου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης και απεικόνιζαν στιγμές από ιδιωτικές συγκεντρώσεις στη βίλα.Μετά τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 2023, η βίλα πέρασε στους κληρονόμους του, οι οποίοι αποφάσισαν να την διαθέσουν προς πώληση.Κατά καιρούς έχουν ακουστεί ονόματα πιθανών ενδιαφερομένων, από τον σουλτάνο του Μπρουνέι έως επενδυτές από τη Μέση Ανατολή και διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, καμία από τις φημολογούμενες επαφές δεν έχει οδηγήσει σε συμφωνία.Η δημοσίευση του νέου φωτογραφικού υλικού δίνει πλέον στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να εξερευνήσει λεπτομερώς ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα ακίνητα της Ιταλίας, το οποίο εξακολουθεί να αναζητά τον επόμενο ιδιοκτήτη του.