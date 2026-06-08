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Η Μόσχα κάνει λόγο για πολυάριθμες παραβιάσεις στις Aρμενικές βουλευτικές εκλογές
Η Μόσχα κάνει λόγο για πολυάριθμες παραβιάσεις στις Aρμενικές βουλευτικές εκλογές
«Ολόκληρη η προεκλογική εκστρατεία και η ίδια η ψηφοφορία διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα σοβαρής καταπίεσης εκ μέρους των αρμενικών αρχών έναντι κομμάτων και κινημάτων της αντιπολίτευσης», υποστήριξε η Ζαχάροβα
Η Μόσχα διαθέτει αναφορές για πολυάριθμες παραβιάσεις στη διαδικασία των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, στην Αρμενία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε επίσης σήμερα ότι η Μόσχα πιστεύει πως οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν με φόντο «άνευ προηγουμένου πιέσεις επί της αντιπολίτευσης» και «ανάμιξη από τη Δύση, κατά πρώτο λόγο από την ΕΕ». Η Ρωσία κατηγορείται και η ίδια για ανάμιξη στις εκλογές στην Αρμενία.
Οι εκλογές έδειξαν πόσο έχει πολωθεί η αρμενική κοινωνία, υποστήριξε στη δήλωσή της η Ζαχάροβα.
«Ολόκληρη η προεκλογική εκστρατεία και η ίδια η ψηφοφορία διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα σοβαρής καταπίεσης εκ μέρους των αρμενικών αρχών έναντι κομμάτων και κινημάτων της αντιπολίτευσης, των μελών τους και των οπαδών τους», συνέχισε.
Το κυβερνών αρμενικό κόμμα «Συμβόλαιο Πολιτών» του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν κέρδισε τις εκλογές, οι οποίες θεωρούνταν ένα τεστ για το χειρισμό από την κυβέρνηση της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και για την αυξανόμενη κυβερνητική στροφή προς τη Δύση, μακριά από την παραδοσιακή σύμμαχο Ρωσία.
Το κόμμα του πρωθυπουργού κέρδισε το 49,8% των ψήφων, ποσοστό επαρκές για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία βάσει του εκλογικού συστήματος της Αρμενίας, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.
Η συμμετοχή ήταν ισχυρή, σχεδόν 59%, και τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης πως οι δύο φιλορωσικοί αντιπολιτευόμενοι σχηματισμοί κέρδισαν μαζί 33% των ψήφων και εκλέγουν επίσης βουλευτές στο κοινοβούλιο.
Συγκεκριμένα, οι αντιπολιτευόμενες συμμαχίες «Ισχυρή Αρμενία» του Ρωσοαρμένιου επιχειρηματία Σαμβέλ Καραπετιάν και «Αρμενία» του πρώην προέδρου Ρομπέρ Κοτσαριάν, αμφότερες φιλορωσικές, κέρδισαν αντιστοίχως 23,2% και 9,9% των ψήφων.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε επίσης σήμερα ότι η Μόσχα πιστεύει πως οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν με φόντο «άνευ προηγουμένου πιέσεις επί της αντιπολίτευσης» και «ανάμιξη από τη Δύση, κατά πρώτο λόγο από την ΕΕ». Η Ρωσία κατηγορείται και η ίδια για ανάμιξη στις εκλογές στην Αρμενία.
Οι εκλογές έδειξαν πόσο έχει πολωθεί η αρμενική κοινωνία, υποστήριξε στη δήλωσή της η Ζαχάροβα.
Захарова: парламентские выборы в Армении прошли в обстановке «жестких репрессий против оппозиции и с вмешательством Запада»— Anadolu Русский (@aa_russian) June 8, 2026
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «под каток преследований» попала и Армянская апостольская церковь» https://t.co/p2LmCjCiZs pic.twitter.com/8Y0EebuQnp
«Ολόκληρη η προεκλογική εκστρατεία και η ίδια η ψηφοφορία διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα σοβαρής καταπίεσης εκ μέρους των αρμενικών αρχών έναντι κομμάτων και κινημάτων της αντιπολίτευσης, των μελών τους και των οπαδών τους», συνέχισε.
Το κυβερνών αρμενικό κόμμα «Συμβόλαιο Πολιτών» του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν κέρδισε τις εκλογές, οι οποίες θεωρούνταν ένα τεστ για το χειρισμό από την κυβέρνηση της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και για την αυξανόμενη κυβερνητική στροφή προς τη Δύση, μακριά από την παραδοσιακή σύμμαχο Ρωσία.
Το κόμμα του πρωθυπουργού κέρδισε το 49,8% των ψήφων, ποσοστό επαρκές για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία βάσει του εκλογικού συστήματος της Αρμενίας, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.
Η συμμετοχή ήταν ισχυρή, σχεδόν 59%, και τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης πως οι δύο φιλορωσικοί αντιπολιτευόμενοι σχηματισμοί κέρδισαν μαζί 33% των ψήφων και εκλέγουν επίσης βουλευτές στο κοινοβούλιο.
Συγκεκριμένα, οι αντιπολιτευόμενες συμμαχίες «Ισχυρή Αρμενία» του Ρωσοαρμένιου επιχειρηματία Σαμβέλ Καραπετιάν και «Αρμενία» του πρώην προέδρου Ρομπέρ Κοτσαριάν, αμφότερες φιλορωσικές, κέρδισαν αντιστοίχως 23,2% και 9,9% των ψήφων.
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