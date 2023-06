, πατέρας της Λάνα Ντελ Ρέι θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ στις 9 Ιουνίου.Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια - τραγουδοποιός και ο πατέρας της κοινοποίησαν το τραγούδι που έχει τον ίδιο τίτλο με το άλμπουμ «Lost at Sea».Ο Ρομπ Γκραντ ο οποίος δεν έχει επίσημη μουσική εκπαίδευση και δεν μπορεί να διαβάσει παρτιτούρες, παίζει πιάνο, σύμφωνα με διαφημιστικό δελτίο Τύπου. «Αλλά όταν κάθεται σε ένα πιάνο, οι νότες ρέουν» αναφέρεται.Το τραγούδι «Lost at Sea» είναι παραγωγής του Λουκ Χάουαρντ.«Το "Lost At Sea" είναι ένα βαθιά συναισθηματικό και αιθέριο τραγούδι. Συνδυάζει τα όμορφα φωνητικά της Λάνα Ντελ Ρέι τα οποία πλέκονται με μια γοητευτική σύνθεση για πιάνο» είπε ο Ρομπ Γκραντ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ: Shutterstock