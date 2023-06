Νέο επεισόδιο FIRST DATES (Star 22.30)

Το Star άλλαξε τα Κυριακάτικα βράδια μας και δημιούργησε μια καινούρια αγαπημένη τηλεοπτική εμπειρία, επιλέγοντας δύο πρωτότυπα, ανταγωνιστικά και εξαιρετικά επιτυχημένα προγράμματα, το IQ 160 (στις 21:00), την καλύτερη κωμική σειρά της σεζόν και φυσικά το αισιόδοξα ευχάριστο FIRST DATES (στις 22:30). Το τηλεοπτικό κοινό έχει ήδη ξεχωρίσει το FIRST DATES, με τους χρήστες των social media να το ακολουθούν φανατικά, γιατί είναι διασκεδαστικό, σύγχρονο και γιατί μας θυμίζει όλα τα ωραία συναισθήματα, που προκαλεί η πρώτη γνωριμία! Χαρά, ενθουσιασμός, καρδιοχτύπι, ανυπομονησία για τη συνέχεια! Μαζί με την παρουσιάστρια ή ακόμα καλύτερα τη maître d’amour Ζενεβιέβ Μαζαρί, κάθε Κυριακή βράδυ περιμένουμε με αγωνία να δούμε αν ο θεός έρωτας θα επισκεφθεί το εστιατόριο του FIRST DATES και αν η αγάπη θα «ανθίσει», απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τις απίθανες ατάκες και αντιδράσεις της αφοπλιστικά ετοιμόλογης Ζεν! Φιλική με τους daters, παρεμβαίνει αν χρειαστεί, χωρίς όμως να τους φέρνει ποτέ σε δύσκολη θέση. Είναι η τέλεια φίλη που έχεις ανάγκη την παρουσία της και την ευγενική ειλικρίνειά της και στο δικό σου first date!

Τι θα δούμε απόψε, Κυριακή 4 Ιουνίου στις 22:30

Και αυτή την Κυριακή στο μοναδικό εστιατόριο των singles θα ζήσουμε τα πιο συναρπαστικά ραντεβού! Το First Dates και η maitre d’amour Ζενεβιέβ, καλωσορίζουν τέσσερα νέα ζευγάρια, που είναι έτοιμα να αφεθούν στην έμπνευση, που γεννά ο έρωτας!

Ο Μαρκελιάν προτιμά τα απλά πράγματα στα ραντεβού και αναζητά έναν «άγγελο επί γης», που θα τον κάνει να… λιώσει. O νεαρός Μανώλης από την Κρήτη δηλώνει άντρας παλαιών αρχών με υψηλά στάνταρ. Της ίδιας «παλαιάς» σχολής είναι και ο νέος στην ψυχή Νίκος, που επενδύει στο ένστικτο του και στον αμοιβαίο σεβασμό. Όσο για τον λάτρη της ταχύτητας Σπύρο, φτάνει ένα «κλικ» για να φτάσει με… σπριντ στον απόλυτο έρωτα!

Η εντυπωσιακή Αλιόνα έχει τρεις στόχους για απόψε: να βρει έναν κλασικό άντρα, να έχει όλη την προσοχή πάνω της και να δει την Ακρόπολη τη νύχτα. Θα καταφέρει να πετύχει το 3 στα 3; Η Ραφαέλα, αν και είναι μόλις 19 ετών, αγαπά τη σεμνότητα και ονειρεύεται οικογένεια ενώ η Ματίνα θέλει επιτέλους κάποιος να τη φλερτάρει σωστά και να την κερδίσει! Η Στέλλα εκπέμπει έναν δυναμισμό, που θεωρεί ότι τρομάζει τους άντρες. Θα καταφέρει, άραγε, να πετύχει ένα ερωτικό ντουέτο ή θα φύγει τραγουδώντας σόλο;

Ματιές, που μιλούν περισσότερο και από τα λόγια αλλά και δυνατές εκμυστηρεύσεις. Το μενού του First Dates, απόψε, Κυριακή 4 Ιουνίου στις 22:30, περιλαμβάνει τα πάντα, με πιάτο… έκπληξη τους έρωτες, που μαγειρεύονται à la minute!



