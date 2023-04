Κλείσιμο

, που πρόσφατα πήρε τα σκήπτρα της, ανακοίνωσε στο Twitter ότι. Η ταινία θα αποτελέσει το επίσημο ξεκίνημα του νέου σύμπαντος της DC υπό την εποπτεία του Τζέιμς Γκαν και του συν-επικεφαλής των DC Studios Πίτερ Σαφράν.«Είναι τιμή μου να είμαι μέρος της κληρονομιάς», έγραψε ο Γκαν μαζί με μια φωτογραφία από το εξώφυλλο του σεναρίου του «Superman: Legacy». «Και ποιά καλύτερη μέρα από την ημέρα της επετείου του Superman για να βουτήξω πλήρως στην πρώιμη προ-παραγωγή του "Superman: Legacy"; Κοστούμια, σχεδιασμός παραγωγής και πολλά άλλα έχουν ξεκινήσει τώρα».Ο Τζέιμς Γκαν κρατάει τους θαυμαστές ενήμερους για το «Superman: Legacy» σε κάθε βήμα του. Η ταινία επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο, όταν ο Γκαν και ο Σαφράν αποκάλυψαν την πρώτη σειρά κινηματογραφικών και τηλεοπτικών τίτλων για το νέο σύμπαν της DC. Εκτός από το «Superman: Legacy», ταινίες όπως το «Supergirl: World of Tomorrow» και «The Brave and the Bold» (μια ταινία για τον Batman και τον Robin) βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη. Ο Τζέιμς Γκαν θα γράψει και θα σκηνοθετήσει την ταινία του «Superman».Σύμφωνα με μια πρώτη σύνοψη από την Warner Bros., το «Superman: Legacy» αφηγείται την ιστορία του «ταξιδιού τουνα συμφιλιώσει την κρυπτονιανή κληρονομιά του με την ανθρώπινη ανατροφή του ως Κλαρκ Κεντ του Smallville, Kansas. Είναι η ενσάρκωση της αλήθειας, της δικαιοσύνης και του αμερικανικού τρόπου, με οδηγό την ανθρώπινη καλοσύνη σε έναν κόσμο που θεωρεί την καλοσύνη παλιομοδίτικη».Επειδή ο Γκαν επανεκκινεί τον Superman για τη μεγάλη οθόνη με έναν νεότερο Άνθρωπο από Ατσάλι, αυτό σημαίνει ότι ο προηγούμενος ηθοποιός του Supermanδεν θα παίζει πλέον τον υπερήρωα. Ο Χένρι Κάβιλ υποδύθηκε τον Superman στο σύμπαν της DC του Ζακ Σνάιντερ, κάνοντας το ντεμπούτο του με το «Man of Steel» και επαναλαμβάνοντας τον ρόλο στο «Batman v Superman: Dawn of Justice» και στο «Justice League». Ο Γκαν δεν έχει ανακοινώσει το καστ για το «Superman: Legacy».Από τα τέλη Μαρτίου, ο Γκαν επιβεβαίωσε ότι κανένας ηθοποιός δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε συζητήσεις για να γίνει ο νέος Superman. Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης διέψευσε τότε τις φήμες για το casting του Λόγκαν Λέρμαν και έγραψε στο Twitter: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν ηθοποιό για το ρόλο. Απλά φτιάχνω προσωπικές λίστες, προετοιμάζοντας υλικό για τις οντισιόν».Το «Superman: Legacy» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 11 Ιουλίου 2025 από την Warner Bros.Φωτογραφίες: Shutterstock