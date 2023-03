My Style Rocks: Οι σημερινές εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων είναι καθοριστικές για την παραμονή τους στο παιχνίδι

Οι εμφανίσεις πριν το Gala του My Style Rocks είναι καθοριστικές καθώς αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για μια καλύτερη βαθμολογία που θα εξασφαλίσει την παραμονή των fashionistas στο παιχνίδι.Looks που τους εκπλήσσουν ευχάριστα, που τους θυμίζουν… ανανά αλλά και πολλές αστοχίες αντικρύζουν σήμερα ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης.Τελικά μπορούν τα looks που φέρνουν οι διαγωνιζόμενες στο πλατό του My Style Rocks να αξιοποιηθούν και στην καθημερινότητα ή η υπερβολή φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα;