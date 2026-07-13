Η ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη για τα γενέθλιά της: Σήμερα γιορτάζω όλα όσα έχτισα με αγάπη και υπομονή, έγραψε
GALA
Μαριάντα Πιερίδη Γενέθλια

Η ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη για τα γενέθλιά της: Σήμερα γιορτάζω όλα όσα έχτισα με αγάπη και υπομονή, έγραψε

Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με ένα κομμάτι τούρτας και δήλωσε ευγνώμων για όσα έχει καταφέρει στη ζωή της

Η ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη για τα γενέθλιά της: Σήμερα γιορτάζω όλα όσα έχτισα με αγάπη και υπομονή, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
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Τα γενέθλιά της έχει η Μαριάντα Πιερίδη και έκανε μία ανάρτηση στα social media, δηλώνοντας πως γιορτάζει για όλα όσα «έχτισε» με αγάπη και υπομονή.

Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε κρατώντας ένα κομμάτι τούρτας με τρία κεράκια στα χέρια της και δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έχει καταφέρει στη ζωή της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε αναλυτικά: «Σήμερα γιορτάζω. Όλα όσα έχτισα με αγάπη και υπομονή. Την ηρεμία μου. Την υγεία μου. Τον γιο μου, που είναι η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου. Την ευτυχία που έμαθα να βρίσκω μέσα μου. Και τη διαδρομή που με έφερε μέχρι εδώ. Για όλα αυτά, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Happy Birthday to me».

Δείτε την ανάρτηση

Ιωάννα Μαρίνου
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