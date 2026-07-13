Αγκαλιά στην Τήνο ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Αγκαλιά στην Τήνο ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Μαζί τους και ο γιος τους - Η σύζυγος του ηθοποιού μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις ημέρες τους στο νησί στο Instagram
Αγκαλιά πόζαραν στην Τήνο ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη, με τη σύζυγο του ηθοποιού να δημοσιεύει φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο νησί στα social media.
Το ζευγάρι επέλεξε τις Κυκλάδες για λίγες ημέρες χαλάρωσης. Μαζί τους ήταν και ο γιος τους και όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα δεν έλειψαν οι βόλτες στα σοκάκια της Τήνου, με την Έλενα Καρακούλη να ποζάρει μπροστά από τα όμορφα μέρη που βρέθηκαν και να απαθανατίζει πατέρα και γιο να τρέχουν στον δρόμο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η ίδια έγραψε: «Τήνος 2026».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι επέλεξε τις Κυκλάδες για λίγες ημέρες χαλάρωσης. Μαζί τους ήταν και ο γιος τους και όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα δεν έλειψαν οι βόλτες στα σοκάκια της Τήνου, με την Έλενα Καρακούλη να ποζάρει μπροστά από τα όμορφα μέρη που βρέθηκαν και να απαθανατίζει πατέρα και γιο να τρέχουν στον δρόμο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η ίδια έγραψε: «Τήνος 2026».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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