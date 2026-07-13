Οι φωτογραφίες του Κώστα Καραφώτη από τις πρώτες διακοπές με την κόρη και τη σύζυγό του
Οι φωτογραφίες του Κώστα Καραφώτη από τις πρώτες διακοπές με την κόρη και τη σύζυγό του
Η σύζυγος του τραγουδιστή Κάτια Μάνου μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram
Τις πρώτες του διακοπές με την κόρη και τη σύζυγό του ως τριάδα απόλαυσε ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου δημοσίευσε φωτογραφίες από αυτές στα social media τους.
Η ίδια ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία κρατά στην αγκαλιά της την κόρη τους και ο τραγουδιστής ποζάρει μαζί τους χαμογελαστός, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα φαίνεται εκείνη με το μωρό, αλλά και την παρέα με την οποία έκαναν διακοπές.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κάτια Μάνου έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι πρώτες μας διακοπές τριάδα… με παρέα με φίλους που γίνονται οικογένεια. Θάλασσα & Φως. Τι άλλο να ζητήσεις;! #χορτάτη».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024 στο Κολωνάκι και στις 22 Νοεμβρίου 2025, ο Κώστας Καραφώτης ανακοίνωσε ότι η σύζυγός του ήταν έγκυος. Η κόρη τους γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026, με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως απολαμβάνει το νέο κεφάλαιο της ζωής του όσο περισσότερο μπορεί, καθώς: «Αυτή η περίοδος είναι μοναδική και δεν θα ξαναγυρίσει».
Η ίδια ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία κρατά στην αγκαλιά της την κόρη τους και ο τραγουδιστής ποζάρει μαζί τους χαμογελαστός, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα φαίνεται εκείνη με το μωρό, αλλά και την παρέα με την οποία έκαναν διακοπές.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κάτια Μάνου έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι πρώτες μας διακοπές τριάδα… με παρέα με φίλους που γίνονται οικογένεια. Θάλασσα & Φως. Τι άλλο να ζητήσεις;! #χορτάτη».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024 στο Κολωνάκι και στις 22 Νοεμβρίου 2025, ο Κώστας Καραφώτης ανακοίνωσε ότι η σύζυγός του ήταν έγκυος. Η κόρη τους γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026, με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως απολαμβάνει το νέο κεφάλαιο της ζωής του όσο περισσότερο μπορεί, καθώς: «Αυτή η περίοδος είναι μοναδική και δεν θα ξαναγυρίσει».
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