Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απέτισε φόρο τιμής στον Σαμ Νιλ: Λάτρεψα να δουλεύω μαζί του, δεν θα ξεχαστεί ποτέ
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απέτισε φόρο τιμής στον Σαμ Νιλ: Λάτρεψα να δουλεύω μαζί του, δεν θα ξεχαστεί ποτέ
Ο ηθοποιός έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών - Οι δύο άντρες συνεργάστηκαν στις ταινίες «Jurassic Park»
Φόρο τιμής στον Σαμ Νιλ τον πρωταγωνιστή του «Jurassic Park», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, απέτισε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, δηλώνοντας πως λάτρεψε τη συνεργασίας τους και τονίζοντας πως δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Σε δήλωσή του στο Variety, ο σκηνοθέτης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του ηθοποιού, σημειώνοντας πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην επιτυχία της εμβληματικής ταινίας. Όπως ανέφερε, αναγνώρισε το ταλέντο του Νιλ μέσα από προηγούμενες δουλειές του, οι οποίες τον οδήγησαν τελικά στην επιλογή του για τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο «Jurassic Park».
«Ο Σαμ ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμος», σημείωσε ο Σπίλμπεργκ, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του επιστήμονα που δυσκολευόταν με τα παιδιά ήταν εντελώς αντίθετος με την πραγματική του προσωπικότητα ως στοργικός πατέρας.
Ο σκηνοθέτης ολοκλήρωσε το μήνυμά του με λόγια που αποτυπώνουν τη στενή σχέση που είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια: «Λάτρεψα να δουλεύω μαζί του σε όλες τις “Jurassic” ταινίες. Μαζί με τη Λόρα Ντερν και τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ, θα έχουμε για πάντα τη “Jurassic” οικογένειά μας. Ο Σαμ δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε από εμάς ούτε από τους εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο».
Ο Σαμ Νιλ, Νεοζηλανδός ηθοποιός με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο «Jurassic Park» (1993), ενώ επέστρεψε στα sequels «Jurassic Park III» (2001) και «Jurassic World Dominion» (2022).
Το 2022 είχε διαγνωστεί με λέμφωμα τρίτου σταδίου, ωστόσο νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε ανακοινώσει ότι είχε απαλλαγεί από τον καρκίνο. Η οικογένειά του ανέφερε ότι ο θάνατός του ήταν «ξαφνικός και απροσδόκητος», υπογραμμίζοντας πως μέχρι το τέλος η ασθένεια δεν είχε επιστρέψει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε δήλωσή του στο Variety, ο σκηνοθέτης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του ηθοποιού, σημειώνοντας πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην επιτυχία της εμβληματικής ταινίας. Όπως ανέφερε, αναγνώρισε το ταλέντο του Νιλ μέσα από προηγούμενες δουλειές του, οι οποίες τον οδήγησαν τελικά στην επιλογή του για τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο «Jurassic Park».
«Ο Σαμ ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμος», σημείωσε ο Σπίλμπεργκ, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του επιστήμονα που δυσκολευόταν με τα παιδιά ήταν εντελώς αντίθετος με την πραγματική του προσωπικότητα ως στοργικός πατέρας.
Ο σκηνοθέτης ολοκλήρωσε το μήνυμά του με λόγια που αποτυπώνουν τη στενή σχέση που είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια: «Λάτρεψα να δουλεύω μαζί του σε όλες τις “Jurassic” ταινίες. Μαζί με τη Λόρα Ντερν και τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ, θα έχουμε για πάντα τη “Jurassic” οικογένειά μας. Ο Σαμ δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε από εμάς ούτε από τους εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο».
Steven Spielberg mourns "Jurassic Park" star Sam Neill:— Variety (@Variety) July 13, 2026
"I owe a debt of gratitude to Roger Donaldson, Gilliam Armstrong, Graham Baker and Phillip Noyce for casting Sam Neill in the roles in which he was so brilliant that brought him to my attention and led to his playing Dr.… pic.twitter.com/ghIWolip6w
Ο Σαμ Νιλ, Νεοζηλανδός ηθοποιός με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο «Jurassic Park» (1993), ενώ επέστρεψε στα sequels «Jurassic Park III» (2001) και «Jurassic World Dominion» (2022).
Το 2022 είχε διαγνωστεί με λέμφωμα τρίτου σταδίου, ωστόσο νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε ανακοινώσει ότι είχε απαλλαγεί από τον καρκίνο. Η οικογένειά του ανέφερε ότι ο θάνατός του ήταν «ξαφνικός και απροσδόκητος», υπογραμμίζοντας πως μέχρι το τέλος η ασθένεια δεν είχε επιστρέψει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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